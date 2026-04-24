Con la presencia de más de 400 atletas, Sadir lanzó la Liga Provincial de Inclusión Deportiva en San Pedro

El gobernador de Jujuy subrayó la importancia de consolidar el deporte adaptado como una política pública de Estado.

En una jornada marcada por la integración y el espíritu deportivo, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de apertura de la primera fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva. El evento, que tuvo lugar en el Complejo Deportivo «La Mielera», congregó a más de 400 atletas adaptados provenientes de diversos puntos del territorio jujeño.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial subrayó la importancia de consolidar el deporte adaptado como una política pública de Estado. Sadir destacó que el crecimiento de la liga es un reflejo del trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial, los municipios, los docentes y las familias.

«Hoy tenemos deportistas jujeños en competencias nacionales e internacionales, lo que demuestra el impulso real que se le está dando a la actividad», afirmó el gobernador, quien estuvo acompañado por el intendente local, Julio Bravo.

Un calendario federal y formativo

La temporada 2026 de la Liga se desarrollará a lo largo de siete fechas que recorrerán distintos municipios, fomentando un carácter federal que permite a las delegaciones conocer las diversas localidades de la provincia.

Las disciplinas que integran la competencia este año son:

Fútbol

Hockey

Bochas

Atletismo

Newcom (Vóleibol adaptado)

Más allá de la faz competitiva, la organización hizo hincapié en que el objetivo primordial es promover la socialización, la contención y el encuentro entre los participantes.

Inversión y equilibrio fiscal con sentido social

Para garantizar la participación plena, el Gobierno de Jujuy confirmó que se hará cargo de la logística de transporte y desayuno para todas las delegaciones, representando una inversión significativa en un contexto económico complejo.

Por su parte, el intendente Julio Bravo valoró el logro del Ejecutivo Provincial de “mantener el equilibrio fiscal provincial con una mirada social”. El mandatario local fue crítico con la gestión federal, señalando que «frente a un Gobierno Nacional que no cumple con la Ley de Discapacidad, abandonándolos a su suerte, en Jujuy ponemos en marcha estos programas gracias al trabajo del Gobernador y los intendentes».

La jornada en San Pedro marca el inicio de un calendario que promete ser histórico por el volumen de participantes y la calidad de las instalaciones dispuestas para el desarrollo del deporte inclusivo en la región.