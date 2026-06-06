Con gran éxito se llevo a cabo una jornada de intercambio de figuritas, deporte y recreación en Alto Comedero

A seis días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el intendente Raúl “Chuli” Jorge participó de una nueva jornada de intercambio de figuritas en el multiespacio El Alto. La propuesta reunió a familias, niños, jóvenes y adultos en un espacio de recreación, deporte e integración social, fortaleciendo los encuentros comunitarios y el uso de espacios públicos recuperados para la comunidad.

El intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, acompañó a los vecinos de Alto Comedero en otra exitosa jornada de intercambio de figuritas y recreación deportiva, a seis días del inicio del Mundial de Fútbol 2026. Durante su visita, el jefe comunal puso en relieve la importancia de generar estos “encuentros que promueven la identidad y el disfrute de la familia en espacios públicos y recuperados para la comunidad”.

“Es una alegría enorme de estar acá con toda la comunidad de Alto Comedero en el multiespacio , con tanta gente de todas las edades, compartiendo la alegría de lo que va a ser el mundial”, manifestó Jorge, a la vez que destacó que este tipo de iniciativas permiten “la magia de reencontrarse en el barrio” y señaló que “la alegría de los chicos refleja el orgullo por la celeste y blanca, algo que nos define como un gran pueblo y una ciudad extraordinaria”.

La propuesta se desarrolló en multiespacio El Alto, sito en la intersección de avenida Carlos Snopek y calle Pampa Blanca. El objetivo principal anunciado por la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Deportes fue “ampliar las actividades deportivas y de promoción de la salud, fomentando la interacción social y la salud mental a través del interés masivo que genera el coleccionismo”. Tal como se había promocionado en los anteriores intercambios masivos que tuvieron lugar en las semanas previas en el Distrito Centro, los asistentes pudieron crear sus propias figuritas personalizadas para incorporar al álbum, consolidando un fin de semana de intensa actividad deportiva y social en el sector.

Sobre la continuidad de estas políticas, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, afirmó que “son actividades muy inclusivas que abarcan a todos los vecinos, desde abuelos hasta niños, fortaleciendo los lugares de encuentro que el municipio propone”. Altea remarcó, además, que “se trasladó la experiencia exitosa de la Punta del Parque San Martín a un lugar que la comunidad de Alto Comedero ya ha hecho propio”.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, calificó al intercambio de figuritas como “un boom en todo el país”, y detalló que la jornada sabatina se complementó con distintas actividades deportivas para todas las edades, en los distintos centros deportivos municipales dispersos en el territorio, “hubo Newcom para adultos mayores, Fútbol, Básquet, Natación y Patín, para niños y jóvenes”.

A su turno, el director de Deportes de Alto Comedero, Benicio Ruiz, resaltó que el evento incluyó “juegos recreativos donde los ganadores pudieron obtener paquetes de figuritas para intercambiar con sus amigos”.