Con gestiones online, el Gobierno de Jujuy garantiza el Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial

El trámite para los niveles Inicial, Primario y Secundario inició el 2 de marzo. En tanto, las inscripciones para estudiantes Terciarios y Universitarios comenzarán el 30 de marzo de 2026.

El Gobierno de Jujuy informa a los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial (BEGUP) que desde el 2 de marzo se encuentra habilitada la atención al público para estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Por su parte, las inscripciones para los niveles Terciario y Universitario comenzarán a partir del 30 de marzo de 2026.

Desde la organización del programa se indicó que, a partir de este año, la modalidad para los trámites de renovación sufrió modificaciones. En este sentido, el proceso se realizará de manera online, donde los beneficiarios deberán cargar la documentación correspondiente a través del sistema habilitado y posteriormente acercarse a las oficinas para validar la información presentada.

Requisitos para el Begup

Entre los requisitos para acceder al beneficio se solicita presentar DNI original y fotocopia (frente y dorso). En el caso de menores de edad, también deberá presentarse el DNI del tutor, uno por cada hijo. Además, se requerirá certificado de residencia en caso de que el domicilio no coincida con el consignado en el documento.

Asimismo, los estudiantes deberán presentar la tarjeta SUBE correspondiente al tramo Palpalá–Jujuy junto con su fotocopia, la constancia de alumno regular del ciclo lectivo 2026 y, en el caso del nivel universitario, una constancia con vencimiento en 2027 que incluya código QR.

Para los niveles Terciario y Universitario también se solicitará el analítico que acredite al menos dos materias aprobadas, mientras que los estudiantes renovantes deberán presentar el carnet BEGUP otorgado anteriormente.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia continúa garantizando el acceso al transporte público para estudiantes de distintos niveles educativos, facilitando su traslado y acompañando las trayectorias educativas en todo el territorio provincial.