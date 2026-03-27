Con fondos provinciales, inicia la obra de pavimentación de la avenida Juellar

El intendente de la capital jujeña, Raúl “Chuli” Jorge, junto al gobernador Carlos Sadir y el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, encabezaron la firma de un convenio de colaboración interinstitucional para la ejecución de obras de mejoramiento integral sobre avenida Juellar, una arteria clave que vincula ambas ciudades.

El proyecto contempla la pavimentación integral de la avenida junto a obras complementarias de infraestructura vial y pluvial que mejorarán la conectividad entre San Salvador de Jujuy y Palpalá. El acuerdo fue suscripto con la participación del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana de la provincia, organismo que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos, mientras que los municipios aportarán respaldo técnico, supervisión y control.

Durante el acto, el intendente, Raúl “Chuli” Jorge,d estacó la importancia de concretar una obra largamente esperada, “este proyecto lo veníamos gestionando junto al intendente Rivarola desde hace años ante el Gobierno nacional, sin obtener respuestas ni financiamiento. Hoy encontramos en el Gobierno provincial la decisión política de avanzar, entendiendo la relevancia de esta avenida que integra sectores fundamentales como barrio San José de Palpalá y Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde viven miles de vecinos”.

En ese sentido, subrayó que la obra forma parte de la estructura vial estratégica de la ciudad y permitirá mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes, “estamos muy contentos de dar este puntapié inicial con el acompañamiento del Gobierno provincial, trabajando de manera conjunta para lograr este objetivo”, afirmó.

El proyecto – explicó- contempla la intervención en más de dos kilómetros y medio de extensión, con la construcción de platabanda central, ciclovías, espacios parquizados, cordones cuneta, badenes y un sistema integral de desagües pluviales. Los trabajos se ejecutarán por etapas, con inicio inmediato tras la firma del convenio.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir resaltó que la obra será financiada con recursos propios de la provincia, luego de gestiones fallidas ante Nación en años anteriores, “se trata de una avenida principal que hoy divide San Salvador de Jujuy y Palpalá, con un tránsito muy importante. Además, proyectamos mejorar los accesos, con nuevas conexiones a colectoras y a la Ruta 66, complementando otras obras en ejecución”, explicó.

Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura vial en un contexto económico complejo, “seguimos trabajando junto a los municipios en pavimentación, espacios públicos y obras que mejoren la calidad de vida, aun en un escenario difícil”.

A su turno, el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, valoró la decisión política del Gobierno provincial para concretar una obra que calificó como “necesaria e inclusiva”, “es un proyecto que gestionamos durante más de seis años sin respuestas. Hoy, gracias al compromiso del gobernador, podemos avanzar. Es una obra que por su magnitud no podría haberse realizado solo con recursos municipales”, sostuvo.

La avenida Juellar constituye un acceso fundamental desde la Ruta Nacional 66 hacia Alto Comedero y barrio San José, funcionando además como límite jurisdiccional entre ambas ciudades. El plan de mejoramiento urbano incluye infraestructura vial y pluvial completa, con el objetivo de optimizar la circulación, la seguridad y la integración urbana en toda la zona.