Con el corazón puesto en la “Inclusión”: Gimnasia se prepara para recibir a Deportivo Maipú

En una actualidad que emociona a toda la provincia, Gimnasia de Jujuy intensifica su preparación de cara al enfrentamiento con Deportivo Maipú este domingo, 3 de mayo.

En este sentido el delantero Maximiliano Casa analizó los trabajos del «Lobo» y la campaña de concientización para niños con autismo que llevará a cabo el Club.

Expresó que «venimos preparándonos bien para el partido», destacando que «trabajar pasando una actualidad como la nuestra ayuda a ir con confianza»

En este marco, señaló que «el equipo viene de manera extraordinaria, ya que todos se brindan al 100%», para luego subrayar que «estamos en una línea fina entre disfrutar y no relajarnos, el mensaje lo entendemos todos».

Con respecto a Maipú, observó que «es un equipo duro, como el resto, que vendrá a buscar la mínima», por lo tanto «tenemos que imponernos como lo venimos haciendo en las últimas fechas”.

“Hay que correr y ser efectivos al momento de definir para marcar los goles», agregó.

Por otra parte, convocó a la hinchada jujeña a sumarse a la campaña de concientización para niños con autismo que realizará el «Lobo» el domingo, mostrándose «emocionado», ya que «soy cercano al tema» y resaltó que «es fantástico que el Club tenga en mente esta iniciativa».