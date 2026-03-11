Con apoyo nacional el gobierno provincial consolida políticas de cuidado infantil

Con apoyo nacional el gobierno provincial consolida políticas de cuidado infantil

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy continuará fortaleciendo los espacios y dispositivos de cuidado infantil.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, participó de la firma de convenios de adhesión al Programa Federal de Primera Infancia, iniciativa impulsada a nivel nacional para fortalecer las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de niños en sus primeros años de vida.

El acuerdo, rubricado junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, permitirá potenciar en la provincia las estrategias de cuidado, acompañamiento y estimulación temprana dirigidas a niños desde la gestación hasta los 4 años.

La ministra destacó que esta articulación institucional refuerza el trabajo territorial que la provincia viene desarrollando en materia de primera infancia, consolidando políticas que promueven el bienestar y el desarrollo integral de las familias jujeñas, con un gobierno siempre presente.

A través de esta iniciativa, la cartera provincial continuará fortaleciendo los espacios y dispositivos de cuidado infantil, mejorando la calidad de los servicios y garantizando entornos adecuados para el crecimiento y desarrollo de la niñez en toda la provincia.

Del encuentro también participaron representantes de las provincias de Chubut, Chaco y Corrientes, que se sumaron a la firma de los convenios de adhesión al programa federal.

