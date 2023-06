Con $ 179.000 de salario inicial, el Gobierno mejoró sustancialmente la oferta a los docentes

Al término de una reunión de mesa técnica entre representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y de ADEP, CEDEMS, AMET, OSDEA, SADOP y UDA, el Gobierno de la Provincia formuló una propuesta salarial superadora.

La misma incluye un salario inicial de $ 179.000, la reestructuración de la base de cálculo del Premio por Asistencia, el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable, otorgar un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $ 4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad y no descontar los días no trabajados en la medida que el lunes, 12 de junio, se reanude la actividad áulica.

Los puntos de la nueva propuesta, son los que se detallan a continuación:

Incorporar al básico propuesto anteriormente $ 4.500.

Sumar el concepto Adicional No Remunerativo Bonificable (Decreto 2847) la suma de $ 17.000. El importe del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona es absorbido en este incremento ($ 9.000 por persona).

En relación al Premio por Asistencia, previamente se duplicará la base de cálculo, manteniendo el porcentaje vigente, con el compromiso de estudiar su reestructuración y flexibilización en su reglamentación para los meses venideros. Por ende, hasta tanto ello ocurra, se liquidará el referido Adicional a todos los docentes por los meses de julio, agosto y septiembre.

Reconocer a los docentes noveles, de hasta 5 años de antigüedad, un Suplemento No Remunerativo No Bonificable de $ 4.000 por persona.

No descontar los días de paro, en caso de suspender las medidas de fuerza y retomar las actividades áulicas el próximo lunes, 12 de junio.

Con esta propuesta, se indican a continuación algunos ejemplos de sueldo neto ley (antes de embargos y descuentos comerciales) y que incluye FONID y Conectividad, sin considerar la hora de Jornada Extendida:

-Maestro de grado jornada simple de 0 a 5 años, $ 179.000.

-Maestro de grado jornada simple 6 años, $ 182.477,72.

-Maestro de grado jornada simple 10 años, $ 190.871,68.

-Maestro de grado jornada simple 15 años, $ 207.659,60.

-Maestro de grado jornada simple 23 años, $ 245.432,41.

-Maestro de grado jornada simple 30 años, $ 270.614,29.

Ante los diversos problemas planteados por los representantes gremiales, el Ejecutivo se compromete a acompañar esta propuesta, eficientizar los trámites administrativos, como altas en las liquidaciones, reconocimiento médico, trámites en Recursos Humanos, Junta de Calificación y Licencias, entre otros.