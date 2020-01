Denuncian despido en el Centro Cultural Tupac Amarillo de Alto Comedero

Una vez más somos testigos de los atropellos que cometen los que tienen el poder en la provincia, la ministra de desarrollo humano Natalia Sarapura pretende echar del centro cultural a nuestro compañero marcelo, el mismo que durante años cuido las instalaciones y nos organizo para poner en funcionamiento los talleres de corte y confección, francés, inglés, porcelana fría, reciclado, gimnasia artística, gimnasia rítmica, danza árabe, peluquería,entre otros.

Eventos como el día de la tierra declarado de interés cultural por parte del concejo Deliberante y el ministerio de turismo y cultura, merendero turno mañana y tarde, colonias de vacaciones de verano e invierno con comedor, también integramos la red de museos de la provincia y la misma destaca la labor social que realizamos. Por estos motivos NO nos parece justo que pretendan nombrar a Martin Nieto empleado planta permanente de la legislatura de la provincia hijo del diputado radical Loli Nieto en su lugar, una vez más vemos como los acomodos políticos están por encima de los intereses de los trabajadores y de la comunidad, el hecho de ser hijo de, vale más que el trabajo de años de esfuerzo para sostener un espacio de contención enfocado principalmente en los niños. No vamos a permitir que no se respete la voluntad de los y las trabajadoras del centro cultural que rechazamos los acomodos políticos y no vamos a reconocer a ninguna autoridad impuesta por la fuerza.

No se está respetando la palabra del gobernador Gerardo Morales que dijo que Marcelo seguiría al frente de nosotros y que ninguno sería sacado del lugar, nosotros Vamos a hacer cumplir la palabra del Gobernador, porque reconocemos el valor de la palabra.

También denunciamos los constantes maltratos y persecución ideológica por parte de la directora Malena Quiros, de las que constan las denuncias presentadas en casa de gobierno y que no se obtuvieron respuestas de las mismas. Como también que trae personas ajenas a la institución diciendo que son enviadas por el gobierno para trabajar aquí cosa que no es cierta, ella cuenta con su grupo de “colaboradores” con promesas de contrato que trabajan políticamente para ella y los hace figurar en todos lados como personal del centro cultural cuando no cumplen ninguna función en el mismo y pretende reemplazarnos por ellos, a nosotros el gobernador nos aseguró que estas cosas no pasarían que nada cambiaría pero vemos que no se está cumpliendo con lo prometido y vemos cada día más lejanos las posibilidades de obtener un contrato que cambie nuestra situación económica ya que en su mayoría somos planes sociales y algunos capacitadores.

Esto nos motiva a iniciar medidas de fuerza para visibilizar lo que está ocurriendo en nuestro lugar de trabajo y esperamos obtener soluciones satisfactorias para nosotros y que respeten nuestra opinión.

BASTA DE PRECARIEDAD LABORAL

BASTA DE ATROPELLOS

BASTA DE ACOMODOS POLÍTICOS A LOS HIJOS DEL PODER.