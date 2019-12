Cómo y dónde vive Juan Darthés

El 20 de diciembre de 2018 Juan Darthés se iba a Brasil a días de la denuncia pública de Thelma Fardin, que ya había radicado en la Justicia de Nicaragua.

Aquel viaje a San Pablo correspondió a una estrategia judicial, ya que el actor -su verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico Dabul- nació en el país vecino, cuya constitución establece que “ningún brasileño será extraditado”, y de ese modo evitaba que, eventualmente, pudiera ser detenido.

La intención de su abogado, Fernando Burlando, es trasladar el juicio a territorio brasileño. Por esa razón dejó asentado el domicilio en el que se lo puede notificar.

Hoy, un año después de aquella partida intempestiva, según pudo saber Teleshow, Darthés vive en un departamento de un complejo de San Pablo junto a su mujer, María del Carmen Leone, y sus hijos, Gian Franco y Juan Tomás.

En todo este tiempo los jóvenes regresaron a Buenos Aires en varias oportunidades; incluso brindaron un show, ya que ambos son músicos, pero ahora están definitivamente instalados en Brasil.

El actor también recibe la visita frecuente de su hermano, quien reside en Rosario. No obstante, Darthés volvió una sola vez a la Argentina: lo hizo para ver a su madre, cuya salud le impide trasladarse a San Pablo para pasar unos días con su hijo, su nuera y sus nietos.

Tras un breve paso por la ciudad santafecina, llegó a Buenos Aires. Estuvo una semana en la cual no se lo vio públicamente ya que eligió mantenerse a resguardo de la prensa y de la gente.

Desde que está instalado allí, a sus amigos se les dificulta comunicarse; deben hacerlo a través del teléfono de su abogado. Quienes sí tienen diálogo fluido con el cantante de tango aseguran que su vida en San Pablo es “austera”, que se mantiene con los ahorros que acumuló durante su carrera artística, y que no tiene una vida social “muy activa”.

El lugar que más frecuenta es la oficina de los abogados brasileños que trabajan junto Burlando. “Juan nunca fue un hombre con un perfil muy alto. Siempre estuvo abocado a su familia, y allá está haciendo lo mismo”, contó un integrante de su entorno.

“Si quiere, podría trabajar: él no tiene problema -amplió-. Lo que pasa es que hoy prefiere cuidarse y evitar repercusiones negativas. Si pone en la balanza, de un lado el disgusto que le puede generar, y del otro, empezar a trabajar, elige estar tranquilo”.

La misma fuente que consultó Teleshow sostiene que Darthés “se enoja” cada vez que escucha que intentan realizarle un “escrache”, porque “no lo entiende, no lo digiere”. Le ha llegado a decir a su círculo íntimo: “¿Qué más quieren? Estoy acá. ¿Es necesario un escrache?”. Además, está alerta a todo lo que se dice sobre él en la Argentina, tanto en las redes sociales como en los programas televisivos y en los sitios de noticias.

De la misma forma se maneja con los medios brasileños, ya que un día después de su llegada al país vecino recibió el repudio de las actrices brasileñas, que se unieron al hashtag #MiráCómoNosPonemos. “Mexeu com uma, mexeu com todas” (en castellano: “Se meten con una, se meten con todas”), se leía en el cartel que viralizaron en las redes, donde el texto iba acompañado por una foto del actor, sumándole el hashtag #ChegaDeAssédio (#BastaDeAcoso).

En noviembre el actor dejó de ser anónimo en Brasil porque el programa Fantástico – O Show da Vida, del popular canal Rede Globo, realizó un informe especial dedicado a la investigación de la denuncia de Thelma. También hizo referencia a las acusaciones públicas de Calu Rivero (por “excesos” en la grabación de las escenas en Dulce amor) y de Anita Co y Natalia Juncos. En el informe sumaron los testimonios de Fardin y de su abogada, Sabrina Cartabia, y la palabra de los periodistas argentinos Ariel Wolman, Jorge Rial y Valeria Sampedro.

En tanto, la casa que Darthés posee en Nordelta está en venta desde que se instaló en Brasil. Hay dos versiones al respecto: desprenderse de este inmueble (en lugar de alquilarlo) demostraría que no planea regresar a la Argentina, y además, que necesita ese dinero para solventar su día a día, alejado de la actuación. Pero todavía no apareció comprador.

Valuada en 2 millones de dólares, la vivienda tiene seis ambientes, 1.179 metros cuadrados de los cuales 440 son cubiertos. Las tres habitaciones se ubican en planta alta: la principal, que era ocupada hasta hace un año por el matrimonio, tiene baño en suite, lavado doble, yacuzzi, vestidor, un amplio hall de entrada y vista al lago. Las dos restantes, que pertenecían a sus hijos, son exactamente iguales y también tienen baño propio. El sitio web en el que se publicita la venta aclara que se ofrece amoblada.

Con el respaldo de Actrices Argentinas, Thelma Fardin realiza su denuncia contra Darthés, sobre un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 16, y el actor, 45. “Durante nueve años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo… Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, contó la actriz en un video que se reprodujo en la sala del teatro en donde se hizo la conferencia de prensa.

Thelma había viajado a Nicaragua una semana antes para radicar la denuncia luego de haberse reunido con el cónsul argentino en ese país y con representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Hasta ese entonces habían pasado nueve años del hecho y el delito preescribe a los 10. Allí, se abrió la causa.

13 de diciembre de 2018

Casi 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia el actor rompió el silencio en lo que sería la única entrevista que daría al respecto. Fue en un reportaje que le concedió a Mauro Viale en la cocina de su casa de Nordelta.

—Cuando vi la denuncia, y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije ‘Ya está. Yo estoy muerto’. Quiero que la gente piense que yo estoy muerto.

—Lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé y nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie.

20 de diciembre de 2018

Darthés viaja a Brasil, haciendo escala en Rosario. Es fotografiado en la sala de embarque del aeropuerto, y días después, desayunando con su familia en el hotel. También lo vieron una noche en una playa, conversando de manera distendida.

15 de junio de 2019

Regresa a la Argentina. Se viraliza un audio que le envía a un amigo en el cual explica que quería encontrarse con sus hijos y visitar a su madre. “Estoy acá, en Ezeiza, recién llegado. Vine a ver a la viejita, que estaba muy mal, y de paso quiero ver a los loquitos estos en el Día del Padre. Así que llamame, que te quiero dar un abrazo”. Una semana más tarde, después de un breve paso por Rosario y luego por Buenos Aires, Darthés volvió a San Pablo.

16 de octubre de 2019

Es acusado por el delito de violación en perjuicio de la actriz Thelma Fardin. La acusación es radicada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua por la codirectora de Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte. Además, se pide una orden de captura contra Darthés.

28 de octubre de 2019

En el día del cumpleaños del actor, el peluquero Rubén Orlando difunde un audio que su amigo le envió desde Brasil. “Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte: que pronto esté allá -se lo escucha decir a Darthés-. Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso… Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza. Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho. Un abrazo. Saludos a la familia. Un abrazo enorme”.

15 de noviembre de 2019

Interpol ordena la captura internacional de Juan Darthés, acusado del delito de “violación agravada” a Thelma Fardin. La organización internacional emite un alerta roja para que sea detenido en Brasil y trasladado a Nicaragua, donde se investiga su caso. Hoy, a un año de la denuncia de Thelma, el actor se encuentra en libertad.

(Infobae)