Cómo usar la traducción de texto en las historias de Instagram

La herramienta está disponible en 90 idiomas.

Hace unas semanas Instagram habilitó una nueva opción que permite traducir los textos de las historias que están escritas en otros idiomas. Se trata de una herramienta incorporada a la plataforma que no requiere de activación. Para utilizarla, es fundamental tener la última versión de la red social instalada.

Cómo actualizar Instagram

Ingresar a la app desde Play Store o Apple Store, según se trate de un Android o iOS y buscar “Instagram”. Si tienes instalada la última versión disponible del servicio entonces simplemente verás un botón que dice “abrir”. Pero si no cuentas con la última edición entonces aparecerá un botón con la leyenda “Actualizar”. En ese caso debes presionar allí para instalar la versión más nueva del servicio.

Cómo ver las traducciones

Una vez que cuentas con la última versión instalada simplemente ingresa a las historias de Instagram que quieras visualizar y en aquellas que cuentan con texto escrito, verás que en el margen superior que dice “Ver traducción”. Esta herramienta está disponible en 90 idiomas y por lo pronto solo para texto, no para audio.

Entonces al pulsar sobre la opción que dice “ver traducción” que está justo debajo del nombre del usuario verás el texto en la lengua original y una versión traducida a tu lengua.

Dicha traducción aparecerá en una ventana que se desplegará en el margen inferior de la historia. Esta herramienta está disponible tanto para iOS como para Android.

Cómo controlar el contenido sensible desde la pestaña Explorar.

Otras de las novedades que anunció recientemente la red social es la opción de controlar el contenido sensible que se visualiza desde la pestaña Explorar.

La herramienta, que se llama Control de contenido delicado (o sensible), permite que cada usuario puede elegir el tipo de contenido que quiere ver al momento de ingresar en la opción mencionada. Se entiende por contenido sensible a material vinculado a violencia, desnudez u otro tipo que pueda afectar las emociones o vivencias de ciertas personas en su interactividad con la plataforma. Se trata de material que no necesariamente infringe de forma total con las políticas de seguridad y privacidad de la app, pero que podría despertar algún tipo de reticencias.

“Estas pautas se diseñaron para ayudar a garantizar que no le mostramos contenido confidencial de cuentas que no sigue. Puede pensar en el contenido delicado como publicaciones que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser potencialmente molestas para algunas personas, como publicaciones que pueden ser sexualmente sugerentes o violentas”, explicaron en su momento desde el servicio.

De esta forma, Instagram hace una división clara entre lo que es o no ilegal dentro de su servicio como red social, anotando que acciones como “discursos de odio, el acoso u otro contenido que pueda presentar un riesgo de daño para las personas” no se pueden considerar como contenidos aptos para uno u otro usuario, sino que deben ser eliminados de inmediato, tal y como lo dictan las Pautas de la comunidad.

Para poder configurar el control de contenido delicado solo hay que seguir estos pasos:

Abrir la app de Instagram en el celular y dirigirse hasta el Perfil. Después, en la parte superior derecha, dar un toque en el icono de las tres líneas horizontales y seleccionar Configuración. En la nueva pantalla escoja la opción Cuenta y luego Control de contenido delicado. Finalmente solo hay que escoger entre las tres opciones presentes: Permitir, Limitar o Limitarlo más.

Cada una de estas opciones se puede definir de la siguiente manera:

Permitir: Observar más fotos o videos que algunas personas pueden tomar como “molestos u ofensivos”.

Limitar: Es la opción que viene predeterminada para esta herramienta y aunque censura un poco más las publicaciones en relación con “Permitir”, sigue mostrando contenido delicado.

Limitarlo más: “Es posible que vea menos fotos y videos que podrían ser molestos u ofensivos”, es la descripción que da Instagram de esta opción. Clara y sencilla.

Por último, la red social asegura que aunque esta configuración puede ser cambiada en cualquier momento, para el caso de las cuentas de personas menores de 18 años no estará habilitada la opción Permitir, por lo que no mostrar contenido extremadamente delicado a niños, niñas o adolescentes es algo con lo que Instagram no está dispuesto a negociar.

(Infobae.com)