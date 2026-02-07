Cómo se distribuyen los esfuerzos en las curvas en el short track

El short track es una disciplina en la que las curvas ocupan hasta el 70 % de toda la distancia. En un radio de 8-9 metros, los atletas alcanzan velocidades superiores a los 50 km/h.

Las investigaciones muestran que, durante una curva, la carga sobre la pierna exterior aumenta entre un 30 y un 40 % en comparación con un tramo recto. Para mantener el equilibrio, los atletas inclinan el cuerpo hasta 45 grados.

En este momento, no solo es decisiva la fuerza, sino también la resistencia: en una carrera de 1000 metros hay que pasar hasta 12 curvas.

Táctica de las curvas

Además, en el short track es importante la táctica del grupo. Los atletas intentan entrar en la curva de manera que ahorren energía en las últimas vueltas. Según las estadísticas, más del 65 % de los adelantamientos se producen precisamente al salir de las curvas. Esto convierte cada curva en un duelo estratégico.

La principal característica del short track es la distribución inteligente de los esfuerzos precisamente en las curvas.

Cada acción del deportista se puede medir en cifras, y estos datos están directamente relacionados con los resultados de la carrera:

● La inclinación del cuerpo en 45° permite aumentar la velocidad de paso por la curva

en 3-4 km/h.

● La fuerza de presión sobre la pierna de apoyo alcanza 1,5-2 veces el peso del

deportista.

● La pérdida de energía en las curvas supone hasta un 25 % de la potencia total de la

carrera.

● Un error en el paso en una curva reduce la velocidad final en un 5-7 %.

Estos datos explican por qué los atletas dedican hasta el 60 % del tiempo de entrenamiento precisamente a practicar las curvas. Cada movimiento en la curva está directamente relacionado con el equilibrio entre la velocidad y la energía.

Los patines modernos para pista corta tienen cuchillas con un radio de curvatura de unos 22 metros, lo que facilita la entrada en la curva. Esta solución tecnológica reduce la carga sobre las articulaciones en un 10-15 %. Sin embargo, la preparación física sigue siendo decisiva. Los atletas con un alto nivel de resistencia son capaces de mantener el ritmo hasta las últimas vueltas, donde se decide el resultado de la carrera.