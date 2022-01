Cómo prevenir la aparición de alacranes y qué hacer ante la picadura

En Argentina se registran por año entre 7 y 8 mil picaduras de alacranes, según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y se estima que el 10% de los casos requiere el uso del antiveneno.

Los alacranes son arácnidos que están activos durante todo el año, aunque con menor intensidad en las épocas más frías, y se encuentran con mayor presencia en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y zonas del Norte de Buenos Aires, CABA y de las regiones NOA y Cuyo. Además, ante la llegada del verano, se registraron casos en la localidad de La Plata.

El alacrán no suele atacar al ser humano, pero al sentirse amenazado activa sus mecanismos de defensa y puede picar con la capacidad de fraccionar el veneno en función del tamaño de su agresor o presa, por eso sus picaduras en niños tienen mayor gravedad. En los últimos 18 años se produjeron unas dos muertes al año, la mayoría entre jóvenes y adultos mayores.

Algunas de sus características y hábitos:

Pueden llegar a medir entre 4 y 12 centímetros de largo, durante el día se ocultan debajo de piedras, ladrillos, troncos o grietas en pisos y paredes. Se alimentan de insectos como cucarachas, cascarudos, arañas, etc., a los cuales cazan utilizando sus pinzas y a veces con la ayuda de su veneno para inmovilizar a la víctima. Son longevos, ya que viven entre 5 y 6 años. Por otro lado, las hembras tienen la capacidad de generar descendencia aún sin la necesidad de que un macho copule, esto se denomina partenogénesis.

La especie muy asociada a riesgos sanitarios en el país es Tityus trivittatus que presenta una cola con aguijón y una protuberancia más pequeña similar a otro aguijón, las pinzas son alargadas y el dorso posee tres rayas longitudinales oscuras.

¿Cómo prevenir las picaduras?

• No caminar descalzo.

• Revisar calzado y vestimenta antes de vestirse.

• No dejar ropa ni sábanas que cuelguen alcanzando el nivel del piso.

• Manipular la basura con guantes, evitar que se acumule y mantenerla alejada del suelo.

• Manipular la leña desde el exterior con precaución y utilizando guantes. Ingresar sólo la que se usará en el momento.

• Realizar siempre tareas de orden y limpieza con mucho cuidado. Usar guantes adecuados y botas.

¿Qué hacer si un niño o adulto resulto picado?

• Los niños son los que corren mayores riesgos porque cuanto menor sea el peso mayor daño a la salud.

• La reacción inmediata de “dolor punzante e intenso” nos ayudaría a indicar que puede tratarse de un posible caso de alacranismo.

• Los síntomas que presenta una persona que fue picada son: intenso dolor en el lugar de la picadura, luego avanza con palidez, náuseas, vómitos y palpitaciones.

• Un niño picado mostrará un llanto y expresión de dolor inconfundibles para el adulto.

• Ante todo, hay que guardar la calma y recurrir de forma urgente a un centro médico.

• La premisa es actuar deprisa porque cuanto antes se llegue al hospital mayores probabilidades de salvar la vida de un niño.

• Si no fuera posible capturar al alacrán, se sugiere tomar fotos del ejemplar y mostrar al médico, de lo contrario no se demore y acuda al hospital.

• Si no lo ve, no pierda el tiempo buscando el alacrán ni tampoco observando si es una especie peligrosa o no. El tiempo es muy valioso en los momentos iniciales.

• No recurra a medicinas caseras pensando que aliviarán el dolor. Utilice ese tiempo para llevar al niño al hospital.

¿Por dónde comenzar en la prevención y control de alacranes?

Solicitar siempre el servicio de una empresa profesional en control de plagas registrada y con experiencia en el tema ya que la inspección y el diagnóstico son los puntos más críticos previos a definir la estrategia de control. Ellos utilizaran los métodos adecuados a la situación puntual de la vivienda.

Debemos acompañarlos con un buen ordenamiento y limpieza de ambientes internos y el traspatio o peridomicilio.

Utilizar guantes gruesos para evitar una posible picadura accidental.

Interior de la vivienda: levantar ropa y calzados del piso, que evite que el alacrán pueda ocultarse allí. Lavar, limpiar y aspirar zócalos, grietas, hendiduras donde puedan ocultarse. En baños y cocinas utilizar limpia cañerías para reducir la población de otros insectos e incluso, alacranes que puedan colonizar estos sitios. Cubrir con malla fina las rejillas en baños, cocinas y accesos. Sellar con cemento o pastina las grietas, aberturas en zócalos y azulejos.

Exterior de la vivienda: Levantar ladrillos, piedras, escombros, chapas y elementos que se puedan retirar. Barrer, limpiar, aspirar todas las superficies de grietas visibles, pisos, zócalos y paredes con fisuras. Sellar con cemento. Burletes en puertas y ventanas.

Detectar los refugios con alacranes en una vivienda no es una tarea fácil, aun para los profesionales. No verlos a simple vista no significa que no estén presentes. Por ese motivo, las tareas de aspiración en grietas, hendiduras y orificios son muy importantes.

Las cucarachas en el interior de la vivienda pueden ser un posible alimento de los alacranes. Por lo tanto, evitar su colonización y desarrollo serán un aspecto fundamental.

“Los profesionales del control de plagas saben perfectamente que un buen insecticida residual dentro de un manejo integrado es una herramienta clave del control de alacranes, pero siempre debe estar sustentado en un diagnóstico previo minucioso. Las tareas complementarias físicas y culturales forman parte de un programa de manejo de corto, mediano y largo plazo que permitirán alcanzar el éxito y reducir el riesgo de picaduras”, concluye. el Ing. Marcelo Hoyos, gerente técnico de Higiene Ambiental de BASF.