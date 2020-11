Cómo hacer para que la batería de tu celular dure más

Estos días el celular se transformó en un dispositivo fundamental. Se usa para asistir a las clases virtuales, para las reuniones, para estar comunicados con la familia, para buscar recetas, o ver nuestras series preferidas o las novedades de TikTok, jugar y mucho más.

Y aunque pasamos la mayor parte del día cerca de un enchufe, siempre es preferible tener la mayor energía posible en el equipos; por eso extender la duración de su batería es conveniente. Acá, algunas recomendaciones para lograrlo.

Funciones

La primera es la más obvia, pero también la que suele ignorarse: “Utilizá la función ahorro de batería, manual o automáticamente a partir de 15% o 5% de batería”, aconsejan desde Motorola. Esto reduce el brillo de la pantalla, desactiva tareas secundarias y, dependiendo del equipo. reduce la resolución de la pantalla y ralentiza el procesador.

Apagar las funciones de GPS y Bluetooth cuando no las uses. Atención con esto porque solemos activar Bluetooth para utilizar un auricular o parlante, y luego olvidamos apagarlo cuando ya no lo estamos utilizando. Lo mismo sucede con el GPS, cuando hacemos un pedido de comida por una plataforma online, por ejemplo, lo activamos para hacer un seguimiento y olvidamos desactivarlo después de que llega el pedido. Desactivarlos contribuye a reducir la carga sobre la batería.

Si estás en la calle, podés desactivar el Wi-Fi; muchos dispositivos hoy reconocen que no estás en el lugar de siempre y lo apagan hasta nuevo aviso. A la vez, el Wi-FI consume menos energía que el 4G, así que usalo si tenés un Wi-Fi al que conectarte. En pandemia, dicho sea de paso, mucha gente no está usando los datos de su abono; podés aprovechar para consumirlos en una videollamada o en algún momento donde todos estén conectados a la banda ancha de casa.

Cerrar las aplicaciones cuando no se utilizan. “Esto ayudará a que no se agote tan rápido la batería. Hacerlo es sencillo: debés desplegar la lista de aplicaciones desde la tecla de inicio y cerrar los programas que no estés usando”, detallan en LG.

Reducir la frecuencia de la sincronización de tus cuentas, como el correo electrónico o Twitter. “Esto permitirá ahorrar el consumo de batería y el de datos”, dicen desde LG.

Activá en modo avión en lugares con poco o nula señal. Esto evitará que se consuma la batería mientras no se puede utilizar el equipo.

Pantalla

Todos los equipos modernos ajustan su pantalla según la luz ambiente, pero podés forzarlo y optar por un tono más apagado, aunque a la luz del sol se verá menos. “No es un secreto que la pantalla es lo que más batería consume en el teléfono, por eso lo primero que hay que hacer es ajustar el brillo según la necesidad que tienen en el lugar donde te encuentres. Es tan simple como abrir la persiana de notificaciones y reducir el brillo”, recomiendan desde LG.

Activá la suspensión de la pantalla. “Configuralo para que se apague la pantalla a los pocos segundos en que dejás de usar el teléfono”, sugieren en Motorola.

Sistema

Mantené tu teléfono actualizado. Las fabricantes resaltan la importancia que tiene mantener actualizados todos los programas instalados en el equipo. “Las actualizaciones de software generalmente incluyen tecnologías avanzadas de ahorro de energía, por lo que siempre debés asegurarte de que tu dispositivo tenga la última versión del sistema operativo”, dicen desde Apple.

Mientras que en Motorola destacan que las actualizaciones son importantes también porque permitirá disfrutar de los últimos avances que se han realizado por ejemplo en temas de seguridad.

Dejá instaladas sólo aplicaciones que vas a usar. “La mayoría de las aplicaciones, incluso cuando no las estamos usando, están consumiendo recursos en segundo plano y, por lo tanto, también batería, eso es algo normal y beneficioso en muchos casos. El problema es cuando no se usan y finalmente consumen energía”, consideran en Motorola.

Momento de carga

Usá el cargador original, o uno de buena marca. “Es importante usar el que vino con el celular porque fue diseñados y certificado en cada país para brindar la energía que requiere el producto y modelo específico”, aclaran desde Motorola.

Desenchufá el cargador una vez que esté completamente cargado para evitar el consumo “vampiro” de la red eléctrica. “Por eso, para extender la vida útil de la batería aconsejamos no cargarlo de noche, y no dejarlo enchufado cuando ya haya llegado al 100% de carga, así como también no usarlo por debajo del aviso que hace el teléfono de batería baja”, recomiendan desde Samsung.

Sacar la fundas durante la carga. “Algunos diseños de fundas o carcasas pueden generar mucho calor, lo que podría afectar la capacidad de la batería, por eso es mejor sacarlas al iniciar la carga”, indican en Apple.

Temperatura

Evitá las temperaturas extremas. “Tu dispositivo está diseñado para funcionar en un amplio rango, en preferencia de 16 a 22°C. Es fundamental no exponerlos a temperaturas que superen los 35°C ya que el calor puede dañar para siempre la capacidad de la batería. Podrías notarlo, por ejemplo, si se descarga más rápido de lo normal. En cambio si usas el equipo en un ambiente muy frío puede ser que la batería dure menos, pero en este caso es una situación temporal, volverá a funcionar normalmente cuando la temperatura esté dentro del rango adecuado”, advierten los técnicos de Apple.

Al guardarlo

Si no vas a usar el equipo por mucho tiempo, hay que dejarlo con media carga. “Si guardas un dispositivo con la batería completamente descargada, ésta puede entrar en un estado de descarga total que imposibilitará su carga. Por el contrario, si lo guardas totalmente cargado durante un período de tiempo prolongado, la batería puede perder capacidad, reduciéndose así su duración. Por último, si no lo usarás por mucho tiempo, carga la batería hasta el 50% cada seis meses”, explican desde Apple.

