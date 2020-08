¿Cómo es el verdadero ritual de la Pachamama?

Javier Jurado desde su conocimiento, contó como es el ritual de la Pachamama que comienza este 1° de agosto y continúa todo el mes.

Para Jurado, “esto siempre fue una fiesta trascendental, realmente traída desde los Incas, fue el que se arrodillo, sabía que este tiempo la tierra estaba infértil, que la tierra no daba productos y que la tenias que preparar , entonces dijo bueno le voy a poner calor, voy a ponerle los alimentos, así como de ella vienen les voy a pedir para mas cosechas para mas haciendas”.

Recordaba sobre el ritual, “eso fue originariamente, fue la primera ofrenda que se hizo a la tierra y siguió después con el correr de todos los tiempos. Antes era una cosa muy prohibida se hacían en los campos, en la inmensidad de las quintas, se hacía realmente con los que tenían fincas y quienes tenían eso. Después se trajo un poco para la ciudad y se empezó como a decir que desde las 0 horas del día 31. Primero se tenía que tomar la caña con ruda, se tenía que beber y se fue desvirtuando un poco lo que es”.

“Nosotros hace 30 años, desde el año 1982 en Parapetí hacemos esta ceremonia que consiste en darle de comer y beber a la tierra, darle los frutos, sahumarla prepararla y darle todos los frutos y las comidas que va llevando la gente. En algunas comunidades se ponen 12 comidas por que simbolizan los 12 meses del año”, explicaba.

En cuanto a este año decía, “nosotros no vamos a hacer esta ceremonia porque es un paraje lejano no podemos estar juntos así que la vamos a suspender, aunque vamos a sahumar nosotros seis con los pasantes que son de este año para hablar un poco y reunirnos”.

Seguía relatando Jurado “dicen mis comadres que son muy sabias, que el primero de agosto al levantarnos al alba debemos sahumar”.

Y cómo se sahuma explicó que, “desde el fondo hacia afuera, se limpia toda la casa y se viene sahumando cada una de las habitaciones siempre se rezo, siempre se pidió para que no haya hambre en el mundo, para que la naturaleza se calme, para que los ríos se calmen, para que los océanos se calmen, para que no hayan temblores, para que no haya desgracias, para que la naturaleza simplemente nos brinde lo que necesitamos y no sea usurpada, para que no nos peliemos con la tierra , ese fue el mensaje siempre a la Pachamama, después se fue desvirtuando con el tiempo, eso ya no lo podemos tratar de canalizar, en si esa es la ceremonia, las cosas que se hacen como comidas y las otras cosas no pertenecen a lo que es en si la ceremonia”.

Por último contó que, “los horarios que le vamos a hacer desde las 13 hasta las 15 horas que es cuando su astro mayor el sol la protege y a las 18 se debe cerrar el pozo. Y esto es anual se hace simplemente el 1 de agosto y hasta el 31”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ