Cómo afecta la crisis política a las empresas

La inestabilidad política viene acompañada de incertidumbre. Esto se traduce en no saber qué acciones tomar. Por supuesto, un escenario de este tipo afecta a todo un país entero y las empresas son una de las víctimas.

La gente ya no compra como antes, deja algunos hábitos placenteros con tal de ahorrar unos pesos, etc. Todo esto ocasiona grandes pérdidas para las compañías, que son, de alguna manera, el motor de un país. Recordá que muchas de ellas son el lugar de laburo de muchos ciudadanos.

Pero no solo los clientes cambian su actitud frente a las empresas. También, sucede con los inversores. La mayoría de empresas recurren a otras con una capacidad financiera superior para apoyarse en ellas y salir adelante. Claramente, en un escenario de crisis, nadie va a querer seguir apoyando a una empresa que se encuentra en un país inestable. No se sabe si la situación empeorará o tornará a la normalidad. Se suele pensar lo primero. Por ello, prefieren no arriesgar y esto causa mucho daño a las organizaciones.

Por otro lado, en los períodos de crisis política, son habituales los altercados, las manifestaciones, las protestas y las huelgas. Esto empeora, aún más, la situación del país. Piensa en lo que sucede hoy en día en Perú. La crisis política en ese país no se ha detenido. Períodos largos de inestabilidad política han hecho que todo se convierta en un caos: precios excesivamente elevados, escasez de productos, robos, asaltos, paros y muchísimas marchas de protesta.

Pedro Castillo, presidente del Perú, no tiene carrera política. En otras palabras, está experimentando con el país y es obvio que no sabe qué hacer. Todo esto, a ojos internacionales, ubica al Perú como un país completamente desequilibrado y muy inestable. Por supuesto, esto no está muy alejado de lo que sucede, en general, con los países latinoamericanos. Argentina, como ya se sabe, viene sufriendo inflaciones desde hace años, que no ayudan en el desarrollo de las familias. Por ello, los argentinos han decidido buscar una mejor calidad de vida en otros países.

Para entender lo que depara el resto del 2022 y los años consecutivos, se debe analizar lo que el mundo ha vivido en estos últimos dos años. La pandemia del coronavirus cambió, radicalmente, el día a día de todas las personas. Es muy probable que no se regrese a esa normalidad de la que tanto se habla. El virus ha cambiado, por completo, la mentalidad de la gente. Y es que no fue algo de un par de meses, sino que duró mucho tiempo y, aunque cueste decirlo, sigue latente.

Los casos siguen en aumento y, a pesar de las vacunas, mucha gente la sigue pasando mal. Las industrias más afectadas, por obvias razones, son aquellas en las que se necesita que el cliente esté presente físicamente: vuelos, hoteles, discotecas, bares, entre otros tipos de negocios.

Por ello, muchas empresas se están transformando y adaptando a este nuevo tipo de consumidor.

Por otro lado, un estudio descubrió que la pandemia ha aumentado la exigencia de los consumidores, quienes manifestaron que no desean relacionarse con compañías que traten mal a sus empleados, comunidad o medio ambiente. Los clientes ya no solo toman en cuenta el tiempo de entrega o temas relacionados con la logística, sino que, ahora, van mucho más allá.

En estos tiempos, donde no solo se vive una crisis política mundial, sino que también se atraviesa una crisis ambiental, social y sanitaria, se debe trabajar de forma coordinada para enfrentar, de la mejor manera, el futuro que se avecina.