Comenzó la destrucción de 33.201 expedientes judiciales: El papel será donado A A.P.PA.CE.

Este viernes, 27 de marzo, comenzó la destrucción de 33.201 expedientes judiciales, según lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia mediante Acordada Nº 14/2026, en cumplimiento de la Ley Nº 4223 de “Expurgo y Destrucción de Documentos del Archivo de Tribunales” y la Acordada Nº 15/1986.

Los mismos pertenecen a los Centros Judiciales San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, y corresponden a los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995 y 1996.

La destrucción de los documentos judiciales se realiza luego de cumplido el periodo de publicación de los correspondientes listados, mientras que el papel resultante será donado a la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (A.P.PA.C.E.) en el marco de la campaña “Tu papel es protagónico en A.P.PA.CE.”

Personal de esa Institución, encabezado por Diego Martínez, realiza gratuitamente el trabajo de destrucción de expedientes bajo la supervisión de la Jefa del Archivo del Poder Judicial, Proc. Silvina Anglada y funcionarios judiciales; tarea se extenderá durante los próximos días dado el volumen de papel a destruir.

El procedimiento establecido comienza cuando el Archivo de Tribunales determina los expedientes que se encuentran en condiciones de ser destruidos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 4223, luego se da participación a la Dirección del Archivo Histórico y de Antropología de la Provincia para que emita opinión sobre los que no pueden ser destruidos, en cuyo caso se los entrega para su guarda.

Posteriormente, se procede a la confección de los catálogos de destrucción como los de conservación, tarea realizada de manera minuciosa por parte del personal del Archivo del Poder Judicial.

En cuanto a los documentos que serán conservados, su resguardo se hace tanto en soporte papel como informático.