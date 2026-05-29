Colombia se prepara para elecciones decisivas entre continuidad y cambio político

El domingo, los colombianos votarán para decidir si continúan con la agenda de Gustavo Petro o buscan un cambio radical en el modelo político del país.

Este domingo, los colombianos se dirigirán a las urnas para determinar el futuro político del país, eligiendo entre profundizar o revertir el modelo implementado por el presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, quien no puede presentarse a la reelección.

Las encuestas han anticipado una contienda reñida entre tres candidatos principales: el oficialista Iván Cepeda y los opositores conservadores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, dejando atrás a otros postulantes de tendencias más moderadas.

El analista político Sergio Guzmán comentó que «Colombia es un país que permanece profundamente dividido en temas sociales, económicos y políticos». A pesar de ser una figura polarizante, Petro cuenta con un 40% de aprobación, aunque también enfrenta un alto rechazo en ciertos sectores.

El presidente, quien en su juventud fue parte de una guerrilla disuelta, logró en 2022 una victoria histórica para la izquierda. Durante su mandato, ha intentado asegurar que su legado continúe, argumentando que su gestión no ha sido suficiente para implementar un cambio que beneficie a los sectores más vulnerables, debido a la oposición que ha enfrentado.

El gobierno de Petro ha logrado reducir la pobreza monetaria del 36,6% en 2022 al 31,8% en 2024, y el salario mínimo ha aumentado de 309 a 554 dólares en el mismo período. Sin embargo, la campaña electoral ha estado marcada por la preocupación por la violencia, con estimaciones que indican que un tercio del país podría ser afectado por actos de violencia relacionados con grupos armados ilegales.

Propuestas antagónicas

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha prometido seguir la agenda de Petro, expandiendo programas sociales y continuando con reformas laborales y de salud. «Que el cambio se dé definitivamente en Colombia y que las propuestas lleguen a las personas más necesitadas», afirmó Rubén Antonio Díaz, un votante del departamento de La Guajira.

Por otro lado, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han centrado sus propuestas en la seguridad, buscando combatir el narcotráfico y la extorsión para recuperar el control territorial por parte del Estado. Valencia argumenta que un aumento en la seguridad podría impulsar el crecimiento económico al reducir impuestos a las empresas.

De la Espriella, por su parte, propone ajustes fiscales que reducirían el tamaño del Estado y la carga tributaria para el sector empresarial. «Los negocios están de capa caída, no hay credibilidad y la situación laboral del país es increíble con la inflación», comentó Víctor Julio Rodríguez, un comerciante de Bogotá que apoya a De la Espriella.

Los analistas advierten que, aunque Cepeda, Valencia y De la Espriella compiten por el mismo electorado, podrían unirse en una eventual segunda vuelta si ninguno logra la mayoría en la primera.

(Cadena3)