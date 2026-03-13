Colombia, Brasil y México piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México firmaron un comunicado solicitando un cese al fuego inmediato en Medio Oriente y fomentando el diálogo entre las partes en conflicto.

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México emitieron el viernes un comunicado conjunto en el que instan a lograr un cese al fuego «inmediato» en Medio Oriente y proponen la apertura de espacios para el diálogo entre las partes en conflicto.

En el comunicado, expresaron: «Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y a la negociación».

Los tres países latinoamericanos manifestaron su disposición para colaborar en «procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto».

El conflicto en Irán comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque a Irán, destruyendo objetivos militares y causando la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros altos funcionarios del gobierno. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y varios países del Golfo Pérsico que albergan tropas estadounidenses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó en su conferencia de prensa que esta iniciativa fue impulsada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a otros países de Latinoamérica y Europa a unirse para «hacer un llamado a la paz y al cese al fuego, utilizando vías diplomáticas para resolver el conflicto» que afecta a nivel global.

Después de la divulgación del comunicado, Petro informó en la red social X que había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la firma del pedido de cese al fuego durante una conversación telefónica mantenida el jueves.