Colectivos caros, concejos caros y municipios imaginarios

Parece que estos días algunos concejales descubrieron algo que cualquier vecino ya sabía desde hace meses: la gente no tiene plata.

El concejal de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, planteó la necesidad de prorrogar el plazo de la concesión del transporte urbano y postergar el aumento del boleto, con el argumento de que el bolsillo de los vecinos no soporta nuevas subas.

Hasta ahí, el planteo suena razonable, a nadie le gusta que le aumenten el colectivo, pero el problema aparece cuando se mira el contexto completo.

El espacio político al que pertenece el concejal acompaña a nivel nacional una política económica basada en la eliminación de subsidios al transporte (en el marco de la política económica del gobierno de Javier Milei que eliminó subsidios al transporte). Y conviene recordar algo elemental: durante décadas el sistema de transporte en Argentina se sostuvo con subsidios del Estado.

Cuando esos subsidios desaparecen, la ecuación es simple: O paga el Estado ó paga el usuario, no hay tercera opción.

Por eso la prórroga del aumento del boleto puede servir para ganar tiempo político, pero no cambia la estructura del problema. Es, en términos prácticos, patear la discusión hacia adelante esperando que alguien más la resuelva.

Y en economía, cuando los costos siguen creciendo, las prórrogas suelen terminar en aumentos más grandes después.

El Concejo caro… y las calles rotas

Pero el debate no termina en el transporte.

Hay otro dato incómodo que suele aparecer en informes comparativos: el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy figura entre los más costosos del país en relación con su tamaño.

Un concejo caro debería traducirse en mayor capacidad política, más control institucional y mejores soluciones para la ciudad.

Sin embargo, los vecinos siguen esquivando baches, circulando por calles deterioradas y viendo cómo la infraestructura urbana envejece más rápido que las promesas electorales.

Es cierto que los concejales no asfaltan calles, pero sí tienen la responsabilidad de controlar al Ejecutivo municipal.

Y cuando los problemas se repiten durante años, cabe preguntarse si el control existe… o si simplemente el debate político se queda en declaraciones de cada ocasión.

Alto Comedero: cuando la política se vuelve fantasía administrativa

Y como si el debate no fuera lo suficientemente complejo, reaparece cada tanto una propuesta que suena atractiva en un discurso… pero bastante menos cuando se la analiza con números: municipalizar Alto Comedero.

El argumento es simple: tiene mucha población.Pero gobernar no es sólo contar habitantes. Crear un municipio implica montar un nuevo Estado.

Esto se traduce en, un intendente, concejales, secretarías, direcciones, edificios públicos, estructura administrativa, presupuesto operativo, empleados, servicios urbanos y toda la maquinaria institucional que eso supone.

En otras palabras: más gasto público permanente.

Y aquí aparece un pequeño detalle que casi nunca se menciona en las propuestas entusiastas: en Jujuy todavía no existe una ley clara y actualizada de coparticipación municipal que determine cómo se repartirían los recursos entre los municipios.

Entonces la pregunta es inevitable.

¿De dónde saldría el dinero para sostener ese nuevo municipio? ¿De la provincia? ¿De la Nación? ¿De los vecinos?

Proponer un municipio sin resolver antes su financiamiento es algo parecido a proponer construir una casa sin saber quién va a pagar los ladrillos.

El problema no es opinar, es pensar antes de opinar

La política necesita debate y eso es saludable, pero también necesita coherencia.

No se puede denunciar los efectos locales de decisiones económicas que al mismo tiempo se defienden a nivel nacional.

No se puede reclamar soluciones urbanas mientras los problemas básicos de la ciudad siguen esperando.

Y tampoco se puede proponer nuevos municipios sin explicar cómo se van a financiar.

Porque cuando las ideas se anuncian sin analizar sus consecuencias, dejan de ser proyectos políticos y pasan a ser simple retórica de ocasión.

La política puede permitirse muchas cosas. Lo que no debería permitirse es ignorar la realidad cuando la realidad no encaja en el discurso.