Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Mónaco

Tras un sábado complicado en la qualy, el piloto pilarense no logró levantar este domingo y llegó último en una competencia accidentada. El italiano sumó su quinto triunfo al hilo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 15° en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

En un fin de semana complicado, el pilarense no pudo mejorar este domingo y llegó último, en una competencia donde abandonaron por distintos motivos siete pilotos: Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

El ganador fue el joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Lo siguieron Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull).

Al apagarse las luces en Mónaco, el piloto de Mercedes mantuvo con calma el primer puesto, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, sufrió un grave problema en la salida que lo hizo caer posiciones antes de convertirse en el primero en abandonar.

Mientras otros pilotos lidiaban con diversos problemas mecánicos que los obligaron a abandonar, incluyendo a Valtteri Bottas y Lando Norris, de McLaren, Antonelli fue ampliando su ventaja sobre los Ferrari Hamilton y Charles Leclerc.

Sin embargo, su victoria se vio amenazada a falta de unas 20 vueltas cuando Lance Stroll se estrelló en la última curva del Circuito de Mónaco, lo que provocó la salida del Coche de Seguridad, permitiendo a muchos realizar una segunda parada en boxes sin perder demasiado tiempo.

Puede que haya puesto en peligro el liderato de Antonelli, pero ofreció una excelente oportunidad para que aquellos que habían recibido penalizaciones de tiempo por exceso de velocidad en el pit lane cumplieran sus condenas durante la carrera.

La reanudación duró poco, ya que el favorito local, Leclerc, sufrió un accidente idéntico al de Stroll y la carrera se detuvo para inspeccionar los daños en la pista. Su abandono contribuyó a que Hadjar consiguiera su primer podio con Red Bull. Pierre Gasly terminó primero en la pista, pero perdió posiciones debido a dos penalizaciones de cinco segundos. Oscar Piastri y Liam Lawson ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

(Cadena3)