COFESA: Jujuy estuvo presente en una nueva reunión con referentes sanitarios de todo el país

El encuentro del Consejo Federal de Salud se desarrolló este lunes en la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, participó este lunes de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales.

En la jornada, la cartera sanitaria nacional presentó el nuevo cronograma de distribución de las vacunas del Calendario Nacional a partir del trabajo junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental y la nueva estrategia de cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo.

Otros ejes abordados en la jornada, giraron en torno a los lineamientos centrales del proyecto de modificación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad; la estrategia nacional para garantizar el acceso al trasplante de córneas y se actualizó el funcionamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

Vacunas del Calendario Nacional y Antigripal

Salud de la Nación informó que entre el 23 y el 28 de abril se realizarán nuevos envíos a las jurisdicciones, en el marco del cronograma previsto para el segundo trimestre de 2026. En estos despachos se incluirán las vacunas de la BCG, Hepatitis B (pediátrica y adulto), Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela, Meningococo B y VPH. En varios casos, los envíos ya alcanzan el total previsto, mientras que en otros se completarán de manera escalonada durante mayo, de acuerdo con los cronogramas de producción y entrega.

Sobre los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026, Nación informó que la cobertura del personal de salud se encuentra por encima del objetivo y la inmunización de los adultos mayores de 65 años, registra un 46% más de dosis aplicadas en comparación a la misma semana de campaña del año pasado.