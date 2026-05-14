COFEIN: Raúl Jorge respaldó el reclamo federal por fondos para municipios

En el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) realizado en la ciudad de Rosario, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, adhirió al comunicado conjunto emitido por jefes comunales y representantes de distintas ciudades del país, en defensa del federalismo y de los recursos que corresponden a provincias y municipios.

Durante el encuentro, los intendentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en una agenda federal que garantice una distribución equitativa de los recursos, especialmente aquellos destinados al transporte público, educación, discapacidad y obras de infraestructura.

En ese contexto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “los municipios somos la primera respuesta que tiene el vecino frente a cada necesidad cotidiana. Por eso es fundamental defender el federalismo y reclamar los recursos que legítimamente les corresponden a las ciudades para poder seguir sosteniendo servicios esenciales y acompañando a nuestras comunidades”.

Asimismo, sostuvo que “más allá de las diferencias políticas, debemos priorizar el bienestar de la gente y trabajar de manera conjunta para que el interior del país tenga las mismas oportunidades de desarrollo”.

Al finalizar el encuentro, los mandatarios difundieron un documento conjunto en el que manifestaron su preocupación por la retención de fondos nacionales y reclamaron una agenda legislativa que contemple la coparticipación del Impuesto a los Combustibles, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y medidas que permitan aliviar los costos operativos de los municipios.

Comunicado del COFEIN

“Intendentes e Intendentas de la República Argentina nos encontramos en la ciudad de Rosario y nos constituimos en Consejo Federal (COFEIN) para notificar que el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación.

Representamos el primer eslabón de la democracia y somos garantes del resguardo de la paz social en cada rincón del suelo argentino. Gobernar es decidir sobre la vida de las personas, no sobre algoritmos financieros. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria.

No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy.

El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen.

No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria. Durante el primer cuatrimestre del año 2026, el único impuesto que superó la inflación –es más la duplicó– fue el Impuesto sobre los Combustibles que recauda el Gobierno Nacional de todos los ciudadanos de la República Argentina y no son destinados ni a financiar el transporte público del interior del país y menos aún para el mantenimiento de las rutas nacionales.

Hablamos desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, es el motor que sostiene a la Argentina. No permitiremos que se desmantele la producción y el trabajo bajo una lógica unitaria que desconoce el país profundo.

La Argentina no tiene futuro en el enfrentamiento permanente ni en el desprecio a sus instituciones. Instamos a los legisladores nacionales a recibirnos de inmediato para dar tratamiento a los proyectos de ley que hemos consensuado. No buscamos privilegios, buscamos soluciones.

Insistimos en avanzar con una agenda legislativa que incluya el tratamiento de los proyectos que garantizan la coparticipación a Municipios del Impuesto a los Combustibles que en el primer cuatrimestre del 2026 alcanzan los 2 billones de pesos y de los fondos sin distribuir de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que al primer cuatrimestre del 2026 suman 1,3 billones de pesos.

Asimismo, impulsamos la exención del IVA en las contrataciones municipales que representa un 9% del total de los gastos, una medida indispensable para reducir los costos operativos y optimizar la prestación de servicios a nuestros vecinos.

El respeto a la Ley y al Federalismo es el único camino para evitar el caos. Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie”.