COE San Pedro: Insisten en la detención de personas que circulen sin la debida justificación

Cerca del mediodía de este domingo se reunió el Comité Operativo de Emergencia del Ramal con la presencia de las distintas fuerzas que la compone quienes dieron sus respectivos informes, se reúne todos los días en principio en horas de la mañana.

En esta oportunidad el Secretario de Gobierno de la Municipalidad doctor Marcelo Castro brindo detalles de lo sucedido en la misma y dio algunas pautas del trabajo que se van a continuar realizando y entre esto adelantó que todavía no se definió el horario de los supermercados, dijo que se está esperando resoluciones nacionales y provinciales y que mañana se estará definiendo a nivel local.

Destacó que se informaron sobre los distintos operativos que se efectuaron en la ciudad y también en otras localidades.

“la Policía informó que se detuvieron cerca de 60 personas en casi todos los operativos, entre la Policía y Gendarmería se detuvieron dos motovehículos, un remis que transitaba en estado de ebriedad, esto es un trabajo muy fuerte el que se está realizando y muy duro con las sanciones que se están estableciendo, a las personas se las priva de la libertad porque circular sin autorización y sin la debida justificación esto es un delito, es necesario que sepa la comunidad para que se quede en casa y tome conciencia que esto es muy serio”, agregó Castro.

Por otra parte señaló, “la persona que no justifique y argumente porque está circulando en la calle va a ser detenido por Gendarmería o la Policía, mientras que la Municipalidad de San Pedro de Jujuy con el personal de Tránsito y Protección Ciudadana está colaborando con ellos. La Dirección de Tránsito está controlando la circulación en las calles de la ciudad, por ejemplo que no pasen semáforos en rojo, no porque estemos en cuarentena no vamos a respetar esto. Los que se encargan de retener los vehículos, es Policía y Gendarmería, a los que se les retuvieron sus vehículos no sé cuando se le restituirá. Seamos responsables cuando salgamos a comprar, no entremos en la picardía que salimos a comprar todos los días”.

Siguiendo con este servicio de transporte, “con respecto a los colectivos que llegan a la ciudad de San Pedro de Jujuy recibimos la noticia que se cortaba todo transporte público de pasajeros de larga distancia, entiendo que no estarían funcionando en estos últimos días, mientras que el servicio de remis está funcionando de una manera muy limitada para trasladar a personas que lo requieran y justifiquen, además el decreto es bien claro quiénes pueden trasladarse en esos transporte, personal de salud, de seguridad y en aquellas situaciones que sean requeridas o necesarias como el trabajador de comercio, el transporte local urbano si está trabajando no así los interjurisdiccionales porque esta todo cortado”.

Sobre la venta de bebidas alcohólicas explicó el funcionario, “el decreto nacional no establece nada al respecto, no se definió nada por lo cual nosotros no podemos tomar intervención en esto”. Y en referencia a las reuniones clandestina aclaró, “estos festejos en San Pedro no está permitido toda reunión de más de ocho personas que no sean familiares. Ayer fue publico en las redes sociales un festejo que se estaban realizando en la zona del Club Independiente, todas esas personas fueron y continúan detenidas por lo menos hasta esta mañana, a todos les corresponden la multas muy importantes impuestas que van entre 40 Mil y 340 Mil Pesos y se van a cobrar las mismas”.

Marcel Castro agradeció a los vecinos que denuncian estas situaciones, “en esto la Policía está haciendo recorridos pero hay casos que desde la calle no se pueden observar, por ejemplo se juntan en el patio de la casa, por lo que los propios vecinos son los que están denunciando en la Policía, por eso les pedimos que denuncien cuando encuentren estas fiestas clandestinas porque es perjudicial para el que vive al lado o para el que vive atrás, no vamos hacer público el nombre de la persona que denuncia, deben entender que toda reunión está prohibida en casa o en cualquier lugar público” finalizó.

Operativo policial en todo el Departamento San Pedro

También se le consultó al Comisario Mayor Jorge Portillo sobre si hubo detenidos en la noche del sábado, dado que uno de los grupos operativo, donde periodistas de la ciudad participaron del mismo, no observaron personas demoradas en las intervenciones en los distintos domicilios o locales.

El comisario Mayor detalló que se trabajo intensamente, se realizaron diversos operativos en el Departamento San Pedro, como en El Fuerte y Santa Clara entre otras localidades, de lo cual resultaron 38 personas arrestadas por incumplir con la cuarentena, mientras se continúa trabajando en este sentido.

Aclaró que “cuando se efectúa alguna detención de personas, nosotros trabajamos solo en la parte contravencional, después se da participación al fiscal y juez contravencional, ellos disponen las medidas que se van a tomar con estas personas, es decir el procedimiento está a cargo de la Policía, después la libertad y el trámite administrativo le corresponde a la justicia interviniente”.

Continuó expresando “a estas personas se les labra un acta contravencional y hasta que culmine el trámite administrativo sobre esta situación se le aplica una multa que es bastante importante el monto, con respecto a su libertad eso lo dispone el Departamento Contravencional, si alguna persona se lo vuelve a encontrar en la vía pública va a ser detenido y realizada el acta contravencional tantas veces sea necesario”.

Pidió que las personas tomen conciencia por lo que está pasando no es fácil, la Policía de la provincia está trabajando conjuntamente con la Policía Federal y con Gendarmería Nacional.

En referencia a denuncias de vecinos de la localidad de El Piquete por otras personas que no están cumpliendo con la cuarentena respondió, “los vecinos tiene responsabilidad de cumplirla, tener conciencia en eso, nosotros vamos hacer lo que tenemos que hacer, si tenemos que arrestar a una persona y ponerla a disposición de la justicia lo vamos hacer, vamos a cumplir las directivas que llegan desde el Ministerio de Seguridad”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ