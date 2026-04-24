Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy viernes 24 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre los 13 y 22 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 24 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 80 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.