Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de junio, la temperatura rondará entre los 15 y 22 grados, la probabilidad de lluvias estaría en el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 6 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 97 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.