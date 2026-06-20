Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 20 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre los 5 y 18grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 20 de junio el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre los 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 50 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del Noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 5 por ciento para esta franja del día.