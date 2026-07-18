Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre los 12 y 33 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 18 de julio el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre los 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, se presentaría sin lluvias, y los vientos del Oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 20 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector Oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.