Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 1 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de agosto, la temperatura rondará entre los 14 y 23 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 1 de agosto el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 67 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 2 por ciento para esta franja del día.