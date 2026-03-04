Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 4 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre los 15 y 26 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 80 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.