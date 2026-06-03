Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 3 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de junio, la temperatura rondará entre los 11 y 18 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 3 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 95 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del Oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.