Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 15 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de julio, la temperatura rondará entre los 5 y 20 grados, descartan lluvias durante la jornada en ciudad de Jujuy.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy , indica que hoy 15 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias , y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día.