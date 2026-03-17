Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 17 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de marzo, la temperatura rondará entre los 19 y 33 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 17 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del Sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 70 y 100 por ciento para esta franja del día.