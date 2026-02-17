Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 17 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de febrero, la temperatura rondará entre los 19 y 30 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 17 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.