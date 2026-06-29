Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 29 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de junio, la temperatura rondará entre los 5 y 13 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 29 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, se presentaría sin lluvias, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría del 59 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.