Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 16 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de marzo, la temperatura rondará entre los 18 y 28 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 16 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.