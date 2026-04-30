Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 30 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de abril, la temperatura rondará entre los 11 y 20 grados y la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 30 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 64 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.