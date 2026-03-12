Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 12 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de marzo, la temperatura rondará entre los 23 y 30 grados; descartan lluvias durante la jornada en ciudad.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 68 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.