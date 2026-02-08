Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 8 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre los 18 y 27 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 70 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.