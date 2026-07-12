Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 12 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de julio, la temperatura rondará entre los 8 y 15 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 12 de julio el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre los 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 67 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 20 por ciento para esta franja del día.