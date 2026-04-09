Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para el 9 jueves de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de abril, la temperatura rondará entre los 12 y 20 grados; la probabilidad de lluvias en el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 9 de abril el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 60 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.