Clientes enojados con Supermercados Día: Desde quejas por productos con moho hasta ofertas que no se aplican

Ingresar a un local franquiciado de Supermercados Día es lo más parecido a sumergirse al mundo gris de los locales que se ubicaban tras la “cortina de hierro” soviética en el siglo pasado.

iProfesional realizó un recorrido por varios de los locales ubicados en la Ciudad y el conurbano bonaerense para comprender varias de las críticas que realizan a su redacción consumidores, trabajadores y emprendedores que, en vez de conducir un automóvil para una aplicación, apuestan sus pequeños ahorros para abrir un local de Supermercados Día.

El plan de Supermercado Día para ganar dinero en Argentina

Lo primero que hay que decir es que el modelo de Día, una empresa española que logró presencia en el mercado de China y de Turquía y que sufrió recientemente momentos financieros difíciles que la pusieron al borde de la quiebra y con cambios en su conducción, logró reestructurar su pasivo, reducir su exposición en Brasil, y fortalecer su marca propia de productos y su modelo de franquicias para ganar terreno en Argentina y España.

Ahora bien, Argentina, donde todos los experimentos económicos terminan mal, continúa produciéndole dolores de cabeza al management, aunque apuesta por la fórmula Javier Milei – Luis Caputo para escapar de la crisis inflacionaria y recesiva.

El consejero delegado de la empresa, Martín Tolcachir, realizó declaraciones en Madrid al diario.es y afirmó: “En Argentina vivimos un contexto muy difícil con una caída muy importante del consumo”.

Sin embargo, aseguró la continuidad de la firma en ese mercado. “Tenemos una posición clara, hemos pasado momentos más y menos prósperos, donde los resultados están impactados por un contexto general duro. De cara a este año, prevemos un primer semestre difícil en consumo y esperamos una recuperación en el segundo semestre y volver a nuestros planes de crecimiento en el país”.

Los números de Supermercados Día indican que, en España, sus ventas netas crecieron un 5,4%, hasta los 4.264,9 millones de euros, mientras que las de Argentina cayeron un 5,6%, hasta 1.411,3 millones de euros.

Lo que dijo el ejecutivo no es nuevo. Desde que llegó al país, en 1997, la empresa ofrece en sus locales franquiciados los productos con marcas blancas que representan su propia firma y que acumulan decenas de reclamos en sitios de defensa del consumidor.

Los productos están pensados y diseñados para no ser atractivos a los sentidos. Un rasgo más de austeridad franciscana, que pone de manifiesto el modelo de cercanía en la crisis pensado para consumidores mujeres que, en nuestro país, como en casi todo el mundo, son las que más sufren las desigualdades en los ingresos.

Día llena sus góndolas con productos de marcas blancas, proveedores de alimentos que trabajan para ellos.

Lo hacen desde el año 1985 en España y ese modelo se trasladó al país. Hay variedad, pero con una marca que predomina, fideos marca DIA, congelados marca DIA, desodorantes marca DIA, ofrecidos con un packaging elemental, donde lo que resalta es la etiqueta del precio.

La revista Crisis.com.ar reveló en un paper un análisis financiero sobre la empresa publicado en 2015, por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que pone el foco de análisis en el método DIA para maximizar su rentabilidad: “Control exhaustivo de los costes, como por ejemplo simplificando el establecimiento y su gestión, siendo el mobiliario y la decoración de sus establecimientos, mínimos”.

Y ese pensamiento e impresión se traslada a los empleados, que atienden con rostros cansados e indumentaria no siempre impecable para un local de bienes esenciales, mientras pierden mucho tiempo en cargar cupones de descuento o solicitar las tarjetas de fidelización que muchos supermercados poseen para no perder clientes en tiempos recesivos.

Los consumidores salen protestando del local contra el gobierno actual, contra el que se fue, contra el que vendrá, pero no contra el súper porque tiene la fugaz sensación de haber realizado una compra inteligente para su acotado presupuesto gracias a esta firma “experta en ahorro” y se nota.

Pero los problemas sobrevienen a continuación porque en páginas de consumidores como tuquejasuma.com el índice de reclamos resueltos por las franquicias es muy bajo. Un índice del 16% de resolución de casos.

Algunos de ellos, graves, como por ejemplo el que realizó Aldana V: “Hola buenas noches, en el día de hoy mi hija fue al Día a comprar salchichas y uno de los paquetes vino con gusanos está en muy mal estado, la fecha de vencimiento es 21/4/2025, ella compró 3 paquetes, pero solo ese vino así. Número de elaboraciones. 20/02/251144790883 mi nombre es Aldana estoy atenta ante cualquier consulta, tengo vídeo del paquete”.

O, Laura P, que denunció que “en unos yogures de limón de marca día que compré hace dos días, encontramos trozos de moho verdes, un sabor asqueroso. Tengo fotos”.

No siempre se produce una compra inteligente de parte de los consumidores y se reclama fuerte. Ale sostuvo: “Hola fui al supermercado, compré papel higiénico en oferta y no me cobran las ofertas, siempre pasa lo mismo en la sucursal de Pérez!! A veces miro el monitor y los chicos lo corrigen, pero cuando no mirás y te das cuenta después chau! y justo hoy traje ese papel porque estaba en oferta y miro y no cobraron lo que corresponde!! ¿Qué onda porque pasa siempre lo mismo en esa sucursal??”,.

Desde luego que hay quejas por problemas de promociones y precios. Mauricio D exigió una explicación al escribir en el portal: “No se efectuó el descuento anunciado en la oferta, se efectuó antes de la compra, la información que no se efectuaba dicho descuento, informando que se haría al final en forma telefónica, confié, no se hizo, efectué el reclamo el mismo día y me hicieron que les mandara la información. Hasta el día de hoy no tengo novedad después de varios llamados”.

Son los problemas habituales que tienen muchos consumidores en los supermercados de cercanía Dia desde que la inflación y la crisis económica post 2008 castiga a los argentinos. Día toma lo malo de la situación y le da una vuelta y si no te alcanza para el tubito de las Pringles originales made in Brazil te ofrecen un producto similar. Todo sea para ir tirando mientras se espera que alguna vez “llegue la buena” para los argentinos que recuerdan como sus abuelos llenaban el changuito hace 40 años.