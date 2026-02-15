Circulaba en una moto robada y terminó detenido tras una persecución

Se transportaba en una moto «armadas» y sin documentación en pleno microcentro capitalino.

En la madrugada de este domingo, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) logró recuperar una motocicleta Honda Wave que había sido robada en la zona de Perico.

El procedimiento se inició cerca de las 02:20 horas, cuando los efectivos de civil divisaron a dos motos circulando a gran velocidad y sin luces por Av. Italia e Independencia.

Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar a los sospechosos en la esquina de Belgrano y Alberdi.

Al ser entrevistado, el conductor de una de las motos, un joven de 18 años, se mostró sumamente nervioso y dio versiones contradictorias.

Primero dijo que se la habían regalado y luego que la había permutado hace una semana, sin embargo, al revisar el rodado, los policías notaron que no tenía llave de contacto y que le faltaban varias partes de la carcasa, señales claras de un vehículo de origen ilícito.

Al consultar los números de motor y cuadro con el sistema CIAC, se confirmó que la moto registraba un pedido de secuestro vigente a solicitud de la Delegación Fiscal de Perico.

Ante esto, el joven fue detenido de inmediato y trasladado a la Seccional 1ra, mientras que la Honda Wave quedó bajo secuestro para ser restituida a su legítimo dueño.