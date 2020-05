Cinthia Fernández se quebró de emoción al ver a Baclini cantar su canción de amor: “Me frena pensar que me usó”

La panelista reveló el significado de la canción que publicó su ex y le respondió a Ángel de Brito si es posible una reconciliación.

A pocos días de confirmar su separación de Agustina Agazzani, Martín Baclini sorprendió con un romántico posteo en Instagram, sin destinatario directo. “Te amaré aunque sea un fracaso”, reza una frase que destacó el empresario rosarino en el video que se lo ve cantando la canción Bohemio enamorado, del cantautor cubano Donato Poveda.

Mientras algunos especulaban si la canción era para la modelo cordobesa o para Cinthia Fernández, la panelista le puso fin al misterio en Los Ángeles de la Mañana. “Lo de la canción es muy fuerte. Esa canción me la dedicó a mí, yo lo grabé y ese día fue el primer día que me dijo ‘te amo’. Encima la sube con dos corazones, que era su firma. Yo estaba chocha porque todos pensaban que era para Agustina”, dijo Cinthia exponiendo que el video data del año pasado, cuando Baclini y ella eran novios.

“Lo de la canción es muy fuerte. esa canción me la dedicó a mí, yo lo grabé y ese día fue el primer día que me dijo ‘TE AMO'”.

Con las imágenes de Martín cantando esa significativa canción, Ángel de Brito advirtió que su expanelista estaba sensible, y le preguntó: “Más allá de cómo canta, te veo un poco emocionada. ¿Querés volver con él? ¿Lo extrañás?”.

“Te voy a reconocer que cuando me acuerdo de ese momento, digo ‘¿Por qué este tipo hizo lo que hizo?’. Lo que me frena es pensar en cómo puedo confiar en una persona que para mí me usó”.

Pese a que sus ojos dejaban entrever sensibilidad, Cinthia contestó sin bajar la guardia: “Te voy a reconocer que cuando me acuerdo de ese momento, digo ‘¿por que este tipo hizo lo que hizo?’. Lo que me frena es pensar en cómo puedo confiar en una persona que para mi me usó. Yo estaba enamorada… Hubo amor hasta después de terminar. Para mí me usó. Él me dio desconfianza”.

(Ciudad Magazine)