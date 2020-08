Cinthia Fernández liquidó a Agustina Agazzani tras su debut en el Cantando

La bailarina no quiere ni un poco a la modelo y lo volvió a demostrar a la hora de calificar su paso por el certamen de canto. “Ojo, no quiero dejarla sin laburo eh”, ironizó luego de pegarle con todo.

Ni la amistad que la une a Facundo Mazzei (partenaire de la modelo) pudo suavizar la crítica de Cinthia Fernández a la performance de Agustina Agazzani en el certamen.

“Primero, creo que pisaba mal, como si caminara sobre huevo. Creo que le falta pisada escénica, no concuerdo con Karina que dijo que la tenía”, se sinceró en ‘Nosotros a la mañana”. La rivalidad de las mujeres surgió por la relación que Agazzani tuvo con Baclini luego que éste cortara con Cinthia Fernández. Y aunque ninguna de las dos tiene nada más que ver con el empresario, la animosidad entre ellas parece seguir en pie.

“Es monísima, pero no me genera nada. A Facu lo amo, es talentoso, me lo chapo y todo… le pongo un 10, pero a ella le pongo la mitad. no me genera nada. Además, no cantó bien porque no es cantante”. Luego, recordando la época en que su ‘enemiga’ rechazó la convocatoria al Bailando justamente para evitar sus comentarios, agregó con ironía: ” ¿Podemos hablar de ella? no vaya a ser cosa que renuncie al Cantando Avísenme, no quiero ofender a nadie ni dejarla sin laburo, por favor”.

“A mi me convocaron pero dije que no, es cierto. Estudié comedia musical y todo. Me da vergüenza porque canto mal… a mí cuando me dicen que hay laburo, me tiro como un caballo pero acá, no”, cerró.

(Pronto.com)