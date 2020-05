Cinthia Fernández, furiosa contra la China Suárez: “Ella es mala leche y cool”

La bailarina, quien vende la famosa maquinita que explotó y generó polémica en los medios, apuntó contra la actriz.

A mediados del año pasado estalló el escándalo por la estafa de El telar de la abundancia, en el que el nombre de la actriz Jazmín Stuart fue fuertemente implicado. Ahora, se conoció una nueva estafa piramidal. Se trata de un aparato conocido como la maquinita de la cara, que sirve para exfoliar la piel.

Quien con una publicación en Twitter prendió el ventilador fue la China Suarez. “No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara. Gracias”, escribió la mujer de Benjamín Vicuña. Su posteo generó un interminable hilo de respuestas que acusan a una empresa de estafa piramidal.

Muchísimas famosas aparecen usando y promocionando la máquina. Cinthia Fernández, Zaira Nara, Julieta Nahir Calvo, Mica Viciconte, Marcela Kloosterboer, Yanina Laotrre, Silvina Escudero, Silvina Luna y Jujuy Jiménez son algunas de las artistas que aparecen en sus cuentas de Instagram promocionándola y la China harta decidió exponerlo dejando al descubierto el aparente negocio que hay detrás.

Y quien decidió salir al cruce de la actriz de Argentina tierra de amor y venganza fue la bailarina Cinthia Fernández, quien no tuvo piedad con la China. “Yo no estoy en contra de ningún dermatólogo ni de ningún esteticista. Dije que cada uno elige cómo cuidarse. A mí me pasa que no tengo tiempo por la situación de mi casa de ir a un centro de estética, donde usan la misma tecnología. Son gustos de cómo uno se quiere cuidar. Nada más que eso”, dijo Cinthia en sus stories de Instagram al mismo tiempo que remarcó que su vida es un caos.

Dijo Cinthia: “Me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”

“También es una cuestión de comodidad y practicidad el tema de las máquinas. Yo las elijo porque mi vida es un quilombo y no tengo un segundo de tiempo”, sumó. Y después apuntó directamente contra la actriz. “Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”, lanzó irónica.

“Y sí, la marca le paga, le da un montón de productos y ella es una embajadora que viaja gratis por el mundo. Ellas publicitan sólo por eso, yo chequeé el producto. No somos boludos ni cagadores, si no estaría toda la farándula cagando a la gente”, completó.

Pero fue por más y realizó otras stories donde apunta a ella como “Mala leche y cool” y cierra cantando el tema infantil “En el bosque de la China una china se perdió”. ¡Guerra en puerta!

(Paparazzi.com)