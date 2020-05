Cinthia Fernández estrena novio en cuarentena y Yanina Latorre dio detalles

La panelista de LAM no perdonó y contó quién es el misterioso novio de la bailarina.

Yanina Latorre (51) se debe a su trabajo. Será por eso que no dudó un instante en mandar al frente a su ocasional compañera de panel, Cinthia Fernández (31).

Después de mucho llorar por el empresario Martín Baclini, primero porque terminaron su noviazgo y después porque él se volvió a enamorar, pero esta vez de la modelo Agustina Agazzani, finalmente parece que la bailarina volvió a sonreír.

Y lo más llamativo de todo es que según el relato de la angelita… ¡encontró el amor en tiempos de cuarentena! Sí, durante un móvil con Los Angeles de la mañana, su conductor, Angel de Brito, le consultó por su pareja. Haciéndose la desentendida, Cinthia respondió: “¿Yo? No estoy con nadie. Hablo con gente siempre”.

Dijo Yanina Latorre: “La trata bien. Le manda mensajes amorosos”. Y le advirtió: “No lo lleves al Bailando”.

Fue entonces que intervino la mujer de Diego Latorre. “Si no lo contás vos, lo cuento yo”, le advirtió. “Mentira. Hay uno que le gusta. Se van a ver post cuarentena”, siguió con desparpajo. “Es empresario. No es del medio. Perdoname Cnithia. Te quiero mucho”, agregó para más datos.

Ella lo conoció en el contexto de algún canje o chivo que alguna vez hizo y el tipo estuvo en esa reunión de parte de esa marca. Y a partir de ahí le quedó el teléfono. Y no me pongas esa cara. No mientas. Ahí empezó el vínculo. No se había fijado en él y ahora se están acompañando”, continuó.

“Es que hablo con mucha gente…”, respondió la bailarina evitando entrar en detalles. Entonces, Yanina agregó: “La trata bien. Le manda mensajes amorosos”. “No lo lleves al Bailando”, le aconsejó.

“Lo primero es que no le guste la televisión. No tengo problemas de edad, pero bastón, no”, dijo Cinthia.

Y cuando le preguntaron cómo debía ser el hombre que la conquiste, ella respondió sin vueltas. “Lo primero es que no le guste la televisión. No tengo problemas de edad, pero bastón, no. Mi límite mayor fue once años mayor que yo. Tengo 32. Por lo general siempre fui target bonsai. Yo soy bajita”.

Pero Yanina no bajó los brazos y siguió: “Yo la agarré chateando. Está recontenta”. A lo que Cinthia respondió: “Estoy nerviosa”.

Pero eso no fue todo… Más tarde, la polémica ex de Matías Defederico publicó una foto suya en Instagram con un llamativo mensaje. “Señorita debe usted tener en claro, que su rol en esta vida no es otro sino ser feliz y hacer las cosas que la hacen sonreír. No más, no menos”.

(Paparazzi.com)