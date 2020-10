Cinthia Fernández debutó en el Cantando 2020 con fuerte tema dedicado a Martín Baclini

La mediática, además, le preguntó a Laurita Fernández si había tenido una relación con el empresario.

Cinthia Fernández tuvo su debut en el Cantando 2020 el miércoles pasado y, como era de esperar, le dedicó su participación a su ex novio, Martín Baclini, quien mañana también estará en el certamen de El Trece. Sin pelos en la lengua, la mediática realizó duras declaraciones contra el empresario, le dedicó un tema y luego le realizó una sorpresiva pregunta a Laurita Fernández, conductora del ciclo junto a Ángel de Brito.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana se presentó en el programa acompañada por su partenaire, Facundo Magrané, y desde un principio dejó en claro que está dispuesta a poner todas sus energías en entretener al público y ganar el certamen: “Era a todo o nada. Como canto para el traste, por ahí esta puede ser mi última vez, así que tiré todo… No es mi metier, claramente. Por eso digo: ‘¿Para qué? ¿Por qué no esperamos al Bailando el año que viene?’ Pero tenía que estar…”

“Soy sincera: quería cantar ‘Rata de dos patas’. También lo hago para divertir un poco, hace falta humor en la casa. Por lo menos van a llorar, pero de risa…”, reconoció Cinthia antes de comenzar su performance.

Cinthia y Magrané realizaron un “homenaje a las divas mexicanas” y, en el mix de canciones, la mediática entonó “Rata de dos patas”, y se lo dedicó a Baclini. Si bien es un tema muy conocido, no está de más recordar la letra con la que “homenajeó” a su ex pareja: “Te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito”.

Laurita Fernández manifestó su sorpresa una vez finalizada la canción: “No lo podíamos creer. No sé qué dirá el jurado pero nos encantó lo que vimos”. Ángel de Brito aportó, pícaro: “Vamos a ver qué dice Baclini…”

Mientras mostraban una foto del empresario en las pantallas gigantes del estudio, Cinthia lo desafió: “¿Por qué no vino a cantar hoy? ¿Qué pasó?” Y mirando a la pantalla repitió: “Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida. Tomá: ¡mirá lo que te perdiste!”

Además, hizo referencia a los retoques estéticos que se hizo recientemente Baclini en su rostro: “Tiene como una pista de aterrizaje. Se echó el bótox y encima le brilla, es tremendo, está muy brilloso. Igual, me está extrañando mucho”.

Ante la sorpresa de todos, se dirigió a Laurita y le preguntó si ella había tenido una relación con él: “Vos también tuviste una gestión Baclini, ¿no?”

La conductora le respondió: “Me lo presentaron pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida, y no prosperó en ese momento. En ese verano me han querido presentar a varias personas:. Pero no… Todo lo que pertenece a mi pasado… Hoy estoy con Nico (Cabré) y estoy muy bien. Del pasado no hablo, menos si no fueron pareja…”

Luego llegó la devolución del jurado, que fue muy buena para la nueva participante. Nacha Guevara la calificó con un ocho y le dijo: “Me gustó, fue desfachatado. Tuviste una buena entrada, pisaste muy fuerte y me gustó. Fue agradable de ver. A ver qué nos traen en el futuro”.

Karina La Princesita, con el voto secreto, señaló: “Trajiste algo distinto a lo que venimos viendo desde que arrancó el certamen”.

Oscar Mediavilla le dijo: “Me gustó la puesta, no me convenció mucho el canto. Se vio lindo, agradable y le pusieron garra. No sos tan desastre”. Le otorgó cinco puntos.

Finalmente, Moria Casán la halagó y manifestó: “Pienso que van a poder mejorar muchísimo”. Con sus ocho puntos, Cinthia sumó un total de 21 y es casi un hecho que ya pasó de ronda.

(Infobae.com)