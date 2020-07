Cinthia Fernández contó que hubo un acercamiento con Martín Baclini: “En la cuarentena todos los ex se ponen cachondos”

La ex participante del Bailando reveló que mantuvo una llamada telefónica con el empresario.

Cinthia Fernández contó en un Instagram Live con Maite Peñoñori y Ángel de Brito que habló con Martin Baclini durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Recordemos que previamente hubo dos encuentros entre la panelista y el empresario.

El primero fue en una camioneta en la que estuvieron charlando. El segundo fue cuando Baclini publicó un video en lo que se lo ve cantando sobre los errores en el amor: “La canción encima me la dedicó a mí, yo lo grabé. Fue el primer día que me dijo ‘te amo’, se puso todo el traje, me dedicó la canción”, señaló la ex participante del Bailando.

En el Live reveló que Baclini la llamó y fue una gran sorpresa:“Me llamó, ¡¿la podés creer?!?. Qué se yo por qué, en la cuarentena todos los ex se ponen cachondos. En este caso, le tocó a Baclini. Rarísimo, estaba en casa y me puso ‘¿te puedo llamar?

“Le tiré todas las cosas en la cara. Todas. Hablé como una hora y pico. Tenía de todo y en un momento me dijo ‘tenés razón’. Se reía porque sabe cómo soy, que soy verborrágica”, agregó.

Cinthia se mostró un poco sensible al recordar que Martín le dijo que se acordó de ella en un momento delicado: “Me dijo que se acordó de mí cuando entró al quirófano, me tocó el talón de Aquiles”.

“Hay cosas que no me olvido, hay un montón de cosas que sostengo. A mí lo que me frena es cómo puedo confiar en una persona que para mí me usó”, concluyó.

(Pronto.com)