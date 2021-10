Cine de las Alturas: Cortos jujeños en competencia

Se proyectó el primer bloque de cortos y 3 de los directores jujeños tuvieron la oportunidad de asistir a la función en el Festival de Cine de las Alturas

Una de las características del Festival Internacional de Cine de las Alturas es brindar un espacio para las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales. Tal es el caso de Cortos NOA donde 12 cortometrajes competirán por los premios Andes al Mejor Cortometraje, Mención Especial del Jurado y, además el Premio del Público.

En la ocasión, compiten obras de la provincia de Salta: Bemolución y Kakuy; de Tucumán: Devoción, Especial de Navidad y La Montaña; de La Rioja: Dimensión Oculta; de Catamarca: Il tio; de Santiago del Estero: Maco; y de Jujuy: Crudo, Del Fuego de los Hornos, Distancias y La pacha y las almas.

En la tarde de hoy se proyectó el primer bloque de cortos y 3 de los directores jujeños tuvieron la oportunidad de asistir a la función brindada en el Cine Annuar.

En diez minutos, Crudo hace una reflexión sobre la visión cultural de la Quebrada y esta nueva “identidad mercantilizada”. “El corto fue grabado en la Quebrada de Humahuaca pero no se ve el color que siempre se muestra. No somos actores, pero entendemos que no se puede representar algo que está vinculado a tu ancestralidad, la ancestralidad no se actúa, se vive, se experimenta y se materializa”, explicó su director Maximiliano Mamani.

Distancias tiene como escenario la localidad puneña de Tres Cruces y se presenta como un trabajo de tesis de jóvenes de la Enerc NOA. “Son dos personas que, por un lado, están buscando lo mismo, pero en diferentes situaciones de su vida. La idea es mostrar ese reencuentro que tienen con uno mismo”, explicó Pablo Aramayo sobre su obra que tiene una duración de 14 minutos.

Hernán Paganini dirigió Del Fuego de los Hornos, filmado en Palpalá y El Piquete. El film también fue elaborado como trabajo de tesis para la Enerc. “Tratamos de hacer una poesía audiovisual. Trabajemos lo sonoro, la imagen, lo gestual para prescindir del diálogo. Fue nuestra propuesta para pensar la historia que atraviesa a muchos palpaleños”, dijo su realizador.

Por otra parte, el director Diego Campessi vino desde Mar del Plata para asistir a la proyección de su film Marchioli camino al Festival, que se exhibe dentro de la sección Funciones de Altura.

Entre las actividades académicas que se desarrollaron en el cuarto día del evento internacional, Ana Fraile y Gustavo Alonso hablaron sobre el proceso del guión documental, desde la idea misma hasta la posibilidad de mutar durante el proceso y reescribir el montaje.

Continuando, se realizó el Encuentro con Directoras Andinas que presentan sus films en la Muestra FIACINE, Mujeres en Corto, en esta charla online las directoras compartieron sus experiencias y debatieron sobre el rol de la mujer en el cine.

Luego, Catalina Dlugi brindó una clase magistral sobre Documentales: El cine de los límites que se borran. “La idea es hacer una historia de los documentales argentinos y darnos cuenta como el cine los fue transformando. Sin juzgar si para bien o para mal”, expresó al inicio la reconocida periodista del mundo del espectáculo.

Por la noche en Macedonio Graz, se proyectó “Héroes de la conservación” al aire libre seguido de una charla con el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy sobre las actividades que desarrolla el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu).

Santiago Arias le dio el cierre a la cuarta jornada del Festival Internacional de Cine de las Alturas con un show en vivo donde el bandoneonista deslumbró al público presente.

Agenda para el martes 5

Proyecciones

15 hs. Suspensión de Simón Uribe, Competencia oficial documental. Sala 1 de Cine Annuar

15.30 hs Inmortal de Fernando Spiner, Competencia oficial ficción. Sala 2 de Cine Annuar

16.45 hs Gaspar de Diego Pino, Competencia oficial ficción. Sala 1 de Cine Annuar

17.30 hs Carroceros de Denise Urfeig y Mariano Frigerio, Funciones de altura. Sala 2 de Cine Annuar

18 hs. Cine ambiental en Cine Teatro Select

Turtle’s Guardian de Vianey Conde y Vitamania – The Sense and Nonsense of Vitamins de Sonya Pemberton

18.30 hs. Buscando a Yavi de Patricio Artero, Miradas del NOA. En Espacio Incaa Capec, Tilcara

19 hs. Cine de animación en Cine Teatro Altos Hornos Zapla, Palpalá

Melty Hearts de Patricio Cisterna y Manuel Cisterna, (OvO) de Mónica Moura, El gigante egoísta de Liliana Romero

19 hs. El silencio del cazador de Martín Desalvo, Competencia oficial ficción. En Cine Teatro Alfa

Alturas Móvil, el Festival sobre ruedas en Yavi

14:00 hs. El gigante egoísta de Liliana Romero.

17:00 hs. Buscando a Yavi de Patricio Artero.

Shows y Proyecciones en sede Macedonio Graz

20 hs. Proyección “Junt@s en Jujuy ¡70 primaveras!” de Renán Aparicio y Lucio Malizia

21.30 hs. Música en vivo: Daniela García (Folclore)

Agenda online para el martes 5

Para disfrutar de la programación online primero deberás registrarte en la web del Festival.

Las películas se habilitarán desde las 00 hs hasta las 23.59 hs de cada país.

Las competencias oficiales de largometrajes estarán disponibles en dos oportunidades mientras que la de Cortometrajes se habilitará todos los días del 1 al 8 de octubre. Programación

Las Siamesas de Paula Hernández, Competencia oficial ficción

Blanco en Blanco de Théo Court, Competencia oficial ficción

La Restauración de Alonso Llosa, Competencia oficial ficción

La Soledad de los Huesos de Alfredo Lichter, Competencia oficial documental

Locomotora de Andrés Vernetti, Competencia oficial documental

Torero de Nora Salgado Vejarano, Competencia oficial documental

Zombies en el Cañaveral de Pablo Schembri, Miradas del NOA

12 cortometrajes de Competencia oficial cortos NOA. Disponible del viernes 01 al viernes 08

Paraíso (programa “Cine Inclusión” del Incaa) de Pablo Falá, película accesible con audiodescripción y subtitulado, Funciones de altura

Homenaje Pino Solanas – Entrevista “Vidas de película” con Daniel Desaloms

Actividades especiales online

11 hs. Clase Magistral ADN: “Producción posible en un nuevo paradigma” con Roxana Ramos y Javier Diaz. Transmitido a través de Zoom

15 hs. Conversatorio AADA: “Cuando los directores de arte hacen cine documental” con Alejandra Isler y Valentina Llorens. Modera: Rodolfo Pagliere. Transmitido por Zoom

18 hs. Charla EDA: “El rol de lxs editorxs en el guión documental: elaborando la estructura dramática en la isla de montaje” con Verónica de Cata y Josefina Llobet. Modera: Cristina Carrasco Hernández. Transmitido por Zoom