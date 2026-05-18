Cientos de jóvenes y familias disfrutaron de la “MangaCon” en el Centro Cultural Belgrano

La ciudad vivió una verdadera fiesta de la cultura pop con una nueva edición de “MangaCon”, que convocó a una multitud en el Centro Cultural Manuel Belgrano. Durante toda la jornada, jóvenes y familias disfrutaron de una propuesta repleta de cosplay, concursos de K-pop, videojuegos, música en vivo y espacios de emprendedores, consolidando al evento como uno de los principales puntos de encuentro de la cultura urbana alternativa en San Salvador de Jujuy.

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de abrir espacios para estas manifestaciones, “en un día así de complicado y de gris, tener una concurrencia de cientos de personas es una muestra de este tipo de expresión cultural realmente vinculada no solamente al arte, al dibujo, a la animación, sino a muchísimo emprendedurismo”.

Asimismo, Millón subrayó que este movimiento forma parte de la identidad actual debido a la significativa apropiación y adherencia que despierta en niños, jóvenes y adultos, “hay muchos que siguen creyendo que la cultura es solo lo clásico, lo tradicional, pero esto también es gran parte de la cultura urbana ya que está presente en muchas localidades de nuestra provincia”.

Por su parte, el procurador municipal, Pablo Rodríguez, remarcó el carácter integrador de la jornada, “estamos gratamente sorprendidos por la convocatoria y el esfuerzo de los emprendedores. Este evento tiene que ir hacia ese lado, hacia la convocatoria con la familia; se ve muchos padres y madres acompañando todo este evento cultural de esta nueva cultura que se nos presenta”.

A su turno, el administrador del CIC Alberdi, en esta ocasión formando parte de la organización, Javier Ugarte, agradeció el apoyo del Intendente Raúl “Chuli” Jorge y del Dr. Gastón Millón por facilitar el espacio del Centro Cultural, “que no solamente fue para los jóvenes sino para todos los integrantes de la familia”.

Por su parte, Darío Gómez, representando a Fanatic´s Store, explicó que la intención principal fue elevar el nivel de estos encuentros en la provincia, “decidimos hacer algo más grande acá en Jujuy y traer personajes de renombre, personajes internacionales para que Jujuy también tenga ese lugar que parecía que no podía alcanzar”.

“Hemos superado la expectativa. Ya tenemos cosas muy lindas preparadas para el año que viene, posiblemente dos días y con más convocatoria”, evaluó y avizoró Gómez, destacando la respuesta del público que, a pesar del frío, acompañó la propuesta.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de los actores de doblaje de la serie de Disney Channel, Gravity Falls. El director de doblaje Ale Grawe, junto a Sol Nieto y Carlos Celestre (voces de Dipper, Mabel y el Tío Stan), brindaron un show exclusivo para los fanáticos. La jornada también contó con la participación de bandas musicales provenientes de Salta y Santa Fe.

El evento fue el resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y Fanatic´s Store. Ante el éxito de esta primera edición, ya se planifican futuras entregas, adelantaron desde la organización.